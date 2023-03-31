BIST 4.854
DOLAR 19,18
EURO 20,89
ALTIN 1.221,42
HABER /  GÜNCEL

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den İYİ Parti’ye geçmiş olsun ziyareti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den İYİ Parti’ye geçmiş olsun ziyareti

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırı sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Abone ol

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırı sonrası geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kabaktepe, “Bu ve benzeri terör hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım. Bugün İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gerçekleştirilen bu hain saldırı bizleri üzdü. Belki üzüldük kelimesi yetersiz kalır. Hem demokrasimize, hem birliğimize, kardeşliğimize, hem de siyasi hayatımızın göstergesi olan partilere bu ve benzeri saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bunu kınamanın ötesinde hem davranışlarımızla hem sözlerimizle göstermeye devam edeceğiz. Genel Başkan Meral Hanım'a geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tüm İYİ Parti camiasına ve milletimize geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede bu hain saldırıyı gerçekleştirenler yakalanır. Biz her zaman hep birlikte 85 milyon olarak hiçbir gerekçe, soru işareti, ünlem işareti, noktalı virgül koymadan bu tip saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı durmaya da devam edeceğiz” dedi.

İlgili Haberler
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı! Meral Akşener'den ilk açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
Okullar bu sene geç mi kapanacak 2023 yaz tatili kısalıyor mu?
Okullar bu sene geç mi kapanacak 2023 yaz tatili kısalıyor mu?
Eğitim sırasında iki askeri helikopter düştü! 9 asker öldü
Eğitim sırasında iki askeri helikopter düştü! 9 asker öldü
Batman Nisan'a girerken beyaza büründü
Batman Nisan'a girerken beyaza büründü
23 Nisan ne zaman hangi güne geliyor bayram tatili ile birleşti
23 Nisan ne zaman hangi güne geliyor bayram tatili ile birleşti
Kemal Kılıçdaroğlu: Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır...
Kemal Kılıçdaroğlu: Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır...
Türkiye seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Türkiye seçime gidiyor! Cumhurbaşkanı adayları için propaganda dönemi başladı
Aksaray'da kan donduran itiraf! 10 yıldır kayıp olan adamı dini nikahlı karısı öldürüp yakmış
Aksaray'da kan donduran itiraf! 10 yıldır kayıp olan adamı dini nikahlı karısı öldürüp yakmış
Derbide kartlar havada uçuşuyor! Son 5 Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 37 kart çıktı
Derbide kartlar havada uçuşuyor! Son 5 Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 37 kart çıktı
Bayram tatili ne zaman 2023 kaç gün tatil olacak kafalar karıştı
Bayram tatili ne zaman 2023 kaç gün tatil olacak kafalar karıştı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı! Meral Akşener'den ilk açıklama
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırı! Meral Akşener'den ilk açıklama
Nisan ara tatil ne zaman 2023 kaç gün oldu MEB haberi geldi
Nisan ara tatil ne zaman 2023 kaç gün oldu MEB haberi geldi
Galatasaray Adana Demirspor rekabetinde 38. randevu! Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray Adana Demirspor rekabetinde 38. randevu! Galatasaray Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?