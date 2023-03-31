23 Nisan ne zaman hangi güne geliyor bayram tatili ile birleşti

Nisan ayının başlaması ile birlikte hem çalışanlar hem de öğrenciler 23 Nisan ne zaman, hangi güne denk geliyor araştırması yapıyor. Kötü haberi şimdiden verelim bu sene 23 Nisan pazar gününe denk geliyor. En yakın resmi tatil ise 1 Mayıs o da pazartesi gününe denk geliyor.

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Nisan ayının başlamasıyla birlikte özellikle tatil planı yapan çalışan kesimin gündeminde 23 Nisan ne zaman araştırması var. Resmi tatiller takvimine göre bu sene 23 Nisan pazar gününe denk geliyor. Yani çalışanların ve öğrencilerin tatil planı suya düşmüş oluyor.

Ayrıca bu sene 23 Nisan Ramazan bayramının da 3. günü olacak. Yani 23 Nisan bayram tatili ile birleşti. Çalışanların 3 gün tatil yapacağı en yakın resmi tatil günü ise 1 Mayıs olacak. 2023 yılında 1 Mayıs pazartesi gününe denk geliyor. Çalışan ve öğrenciler hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil yapacaklar.

2023 yılındaki resmi tatiller

1 Ocak 2023 - Yılbaşı ...

23 Nisan 2023 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...

1 Mayıs 2023 - Emek ve Dayanışma Günü ...

19 Mayıs 2023 - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ...

28 Haziran - 1 Temmuz 2023 - Kurban Bayramı ...

30 Ağustos 2023 - Zafer Bayramı ...

29 Ekim 2023 - Cumhuriyet Bayramı