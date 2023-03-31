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Kemal Kılıçdaroğlu: Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır...

Kemal Kılıçdaroğlu: Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasına ilişkin olarak, "Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız" paylaşımını yaptı.

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İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırıyla ilgili inceleme sürüyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, Akşener’in bu şekilde korkutulamayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu şu paylaşımı yaptı:

"Az önce Sayın @meral_aksener
ile görüştüm. Meral Hanım güçlü bir liderdir, Asena’dır, böyle korkutamazsınız. Faillerin derhal yakalanmasını ve yargı önüne çıkarılmasını bekliyorum."

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