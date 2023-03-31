Bayram tatili ne zaman 2023 kaç gün tatil olacak kafalar karıştı

Ramazan ayının yavaş yavaş ortalarına gelirken birçok vatandaş bayram tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek araştırması yapalım. Çalışan kesime kötü haber şimdiden vereli bu sene bayram tatili haftasonuna denk geliyor. Ayrıca 23 Nisan resmi tatili de pazar günü. Peki 2023 bayram tatili kaç gün olacak?

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Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek araştırması hızlandı. Özellikle tatil planı yapacaklar olanlar bayram ne zaman başlıyor sorusunun yanıtına kilitlendi. 2023 yılında dini bayramlar takvimine göre Ramazan Bayramı 21 Nisan cuma günü başlayacak. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 23 Nisan pazar günü sona erecek. Ramazan bayramı arefesi ise 20 Nisan perşembe günü öğleden sonra başlayacak. Hal böyle olunca Ramazan Bayramı'nın 2 günü haftasonu tatiline denk gelecek. Ayrıca resmi tatillerden olan 23 Nisan'da bu sene pazar günü ve bayram tatilinin içinde.

Çalışanlar 1 Mayıs'ta 3 günlük tatil yapacaklar. 2023 yılında 1 Mayıs pazartesi gününe denk geliyor.

2023 Ramazan bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

Bayram takvimi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Ramazan Bayramı, bu yıl 21 Nisan 2023 Cuma günü başlayacak ve 23 Nisan 2023 Pazar günü sona erecek. Buna göre; Ramazan Bayramı tatili bu yıl arefe günü ve hafta sonuyla birlikte 3,5 gün tatil olacak.

Arefe gününde hangi ibadetler yapılır?

Arefe gününde duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir. Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir.