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Okullar bu sene geç mi kapanacak 2023 yaz tatili kısalıyor mu?

Okullar bu sene geç mi kapanacak 2023 yaz tatili kısalıyor mu?

2022-2023 eğitim öğretim yılının yavaş yavaş sonlarına gelirken okullar ne zaman kapacak araştırması başladı. Son günlerde okulların geç kapanacağı ve yaz tatilinin kısa olacak söylentisi kafaları karıştırdı. Peki bu sene okullar ne zaman kapanacak?

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11 ili vuran büyük deprem felaketinin ardından bazı illerde 2 hafta, bazı illerde 4 hafta okullar zorunlu tatil edilmişti. Yavaş yavaş eğitim öğretim yılının sonlarına gelirken birçok öğrenci okullar bu sene ne zaman kapanacak, yaz tatili kısalacak mı araştırması yapıyor. 

Okullar ne zaman kapanacak?

İkinci dönem 71 ilde 20 Şubat'ta başlarken deprem felaketinden etkilenen 10 ilde ise okullar kademeli açıldı. Öğrenciler bayram tatili ile birleşen ara tatile 17 Nisan'da giriyor. 24 Nisan'da ise sınıflarda yeniden yer alacaklar. Okullar, MEB akademik takvime göre 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

2022-2023 eğitim yılı uzayacak mı?

Deprem felaketi nedeniyle okulların açılışı ertelenmişti ve 10 ilde okullar kademli açılmıştı. Öğrenciler ise okullarda ikinci dönemin uzayıp uzamayacağını araştırıyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında, "2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran'da sona eriyor. Herhangi bir uzatma yapmayacağız." sözlerini kullandı.

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