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Eğitim sırasında iki askeri helikopter düştü! 9 asker öldü

Eğitim sırasında iki askeri helikopter düştü! 9 asker öldü

ABD'nin Kentucky eyaletinde 29 Mart'ta eğitim sırasında düşen 2 askeri helikopterde bulunan 9 askerin öldüğü belirtildi.

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Trigg County bölgesindeki 101. Hava İndirme Tümeni'ne ait "HH-60 Blackhawk" tipi iki helikopterin, 29 Mart saat 22.00 sularında düşmesi sonucu 9 asker hayatını kaybetti.

Olay hakkında açıklamada bulunan 101. Hava İndirme Tümeni Tuğgenerali John Lubas, helikopterlerden birinin 5, diğerinin 4 askeri taşıdığını söyledi.

Lubas, "Kayıplarımıza rağmen şanslıydık çünkü bir yerleşim bölgesinin karşısındaki açık alana inebildiler, çok şükür ki uçak kazası sonucu başka can kaybı veya yaralanma olmadı." dedi.

ABD
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