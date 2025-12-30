Donald Trump Erdoğan mükemmel bir lider deyip F-35 bombasını patlattı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Gazze'de kurulan Uluslararası İstikrar Gücüne katılımı konusunda, "Erdoğan ile çok iyi bir ilişkim var. Bu konuyu Netanyahu ile konuşacağız. Bence bu, iyi bir şey." değerlendirmesini yaptı. Türkiye'ye F-35 satışını onaylayacak mısınız? sorusunu yanıtlayan Trump şu ifadeleri kullandı: "Bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz. Söz veriyorum, bunları asla İsrail'e karşı kullanmayacaklar."

Beyaz Saray'da kritik görüşme. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir araya geldi. Başkan Trump, ikili görüşmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazze'deki ateşkes süreci hakkında konuşan ikinci aşamaya hızlı bir şekilde geçmeyi umduklarını ama bunun için önce Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN GAZZE GÖREV GÜCÜNDE OLUP OLMAYACAĞI SORULDU

Trump'a burada "Gazze'de Türk askerlerinin bulunması ihtimali" soruldu.

Trump, "Türkiye Gazze'de harika bir iş çıkardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece büyük bir katkı gösterdi." dedi.

"ERDOĞAN İLE HARİKA BİR İLİŞKİM VAR"

Türk askerinin Gazze'de olması için Netanyahu ile konuşacağını söyleyen Trump, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir ilişkim var.

Bu konuyu Netanyahu görüşeceğiz. Eğer olumlu bir gelişme olursa, bence bu iyi olur.

"O MÜKEMMEL BİR LİDER"

Türkiye'nin barış sürecinde aldığı rolü öven Trump, "Türkiye harika bir performans sergiledi.

Ve o da, biliyorsunuz, Erdoğan mükemmel bir lider. Bana kalırsa, çok iyiydi." ifadelerini kullandı.

"KISA BİR SÜRE İÇİNDE SİLAHSIZLANMALARI GEREKİYOR"

Trump, Hamas'ın silahsızlanması için 'çok kısa bir süresi olacağını, aksi takdirde 'çok büyük bedeller ödeyeceğini' söyledi. Trump, Hamas ve silahsızlanma konularını görüştüklerini söyledi. Trump, "Biz bunu istemiyoruz. Ama oldukça kısa bir süre içinde silahsızlanmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN, SURİYE'Yİ KURTARDI"

Trump konuşmasının devamında ise Suriye'ye ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye için çalıştığını ve Suriye'yi kurtardığını ifade eden Trump, "Erdoğan Suriye'de kötü insanlardan kurtulmamızı sağladı." dedi. Netanyahu da Suriye ile barışçıl bir sınıra sahip olmanın kendilerinin de çıkarına olacağını söyledi.

Türkiye'ye F-35 satışını onaylayacak mısınız? sorusunu yanıtlayan Trump şu ifadeleri kullandı: "Bunu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz. Söz veriyorum, bunları asla İsrail'e karşı kullanmayacaklar."

"SURİYE KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HAKKI TESLİM EDİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye sürecindeki rolüne de dikkat çeken Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok kötü bir Suriye liderinden kurtulmamız konusunda bize yardımcı oldu. Bunun hakkını vermekte zorlanıyoruz ama Erdoğan’ın hakkının teslim edilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’yi kurtardı ve hiçbir zaman övgü istemedi.” değerlendirmesinde bulundu.