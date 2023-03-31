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Gaziantep'te panik yaratan deprem! AFAD son depremin şiddetini açıkladı

Gaziantep'te panik yaratan deprem! AFAD son depremin şiddetini açıkladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde saat 13:56'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 4.3, Kandilli 4.6 olarak açıkladı.

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AFAD, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 14.39 km derinlikte olduğu kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 4.6 olarak açıkladı. 

22 binden fazla artçı sarsıntı

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu yana 22 bin 500'e yakın sarsıntı meydana geldiğini söyledi. Sezer 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin 65 saniye, 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ise 45 saniye sürdüğünü açıkladı.

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