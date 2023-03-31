Tansel Öngel kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Tansel Öncel'in ilk eşi bakın kimdir?

Bu akşam Kanal D ekranlarında Yıldız De Bana adında bir yarışma programı başlayacak. Jüri koltuğunda iddialı isimlerin olduğu programın sunuculuğunu ise oyuncu Tansel Öngel üstlenecek. Daha önce Maske Kimsin Sen programının yasaklanmasıyla ekrana veda eden Tansel Öngel hayatıyla da merak ediliyor. Peki Tansel Öngel, kaç yaşında, kiminle evliydi?

Abone ol

Kanal D yeni yarışma programı Yıldız De Bana ile bu akşam ilk ekran macerasına başlayacak. Jüri koltuğunda Hülya Avşar, Zafer Algöz ve Büşra Pekin'in oturacağı yarışmanın sunuculuğunu ise başarılı bir isim yapacak; Tansel Öngel. Oyunculuktaki başarısını sunuculukta da gösteren Tansel Öngel'in Maske Kimsin Sen'deki deneyimi programın yayından kaldırılması ile kısa sürmüştü. Kısa sürede herkesin beğenisi kazanan Tansel Öngel bu kez yeni yarışma programı ile şansını bir kez daha deneyecek. özel hayatı ile pek bilmediğimiz Tansel Öngel hiç göstermese de 46 yaşında ve aslen Kilis doğumlu. Yine birçoğunun bilmediği bir bilgi verelim. Tansel Öngel ilk evliliğini kendisini gibi oyuncu Özge Özder ile yaptı. Evlilikleri 3 yıl sürdü ve 2010 yılında boşandılar. Masumlar Apartmanı dizisinde Naci Hoca karakteri ile oyunculuk dersi veren Tansel Öngel instagram hesabındaki pozları ile de gözlerin pasını siliyor. Peki kimdir Tansel Öngel, sevgilisi var mı, dizileri hangisi bakalım...

Tansel Öngel kimdir?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 Kilis'de doğmuştur. Babaannesi Selanik göçmeni, anneannesi Mısırlı, dedesi Lübnanlı. Anne ve babası öğretmen olduğu için görev yaptıkları Gaziantep, Kilis'de doğdu, Ankara'da büyüdü.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatrosunda göreve başladı. Halen Trabzon Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir

İlk kez 2004 yılında "Uy Başımıza Gelenler" dizisi ile ekran karşısına geçerken Hakan Yılmaz, Başak Köklükaya, Aykut Oray, Nefise Karatay, Mustafa Üstündağ ile beraber oynadı.

2010 yılında yönetmenliğini Osman Sınav ve Raşit Çelikezer'in birlikte yaptığı "Kılıç Günü" adlı dizide başrolde olarak Nur Erkul, Melike Güner, Ertan Saban, Yurdaer Okur, Ali Atay, Teoman Kumbaracıbaşı ile beraber oynadı.

2011 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Venedik Kralı'nın oğlu Alvise Gritti rolünü oynadı.

6 Kasım 2012 tarihinde 29 Nisan 2014 tarihine kadar ekranlarda oynayan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adlı dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver oynadılar.

18 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan ve yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı "Son Mektup" adlı sinema filminde Nesrin Cavadzade ile başrolde oynadı.

Tansel Öngel, 2007 yılında Özge Özder ile evlendi. 2010 yılında boşandı.