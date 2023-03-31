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GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ikinci tur anketini açıkladı

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’ın youtube'daki canlı yayınına konuk oldu. Aktaş, son ankete göre Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarını açıkladı.

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Anket firması dendiği zaman akla ilk gelen firmalardan olan GENAR Araştırma Şirketi’nin 14 Mayıs 2023 seçimi anketi, başkan İhsan Aktaş tarafından açıklandı. Önceki seçimler incelendiğinde nokta atışı yapan GENAR Araştırma, seçimin ikinci tura kalması halinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında geçecek olan mücadelede Recep Tayyip Erdoğan'ın 52.3, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise 47.7 oranında bir oy alacağını belirtti.

İhsan Aktaş ayrıca seçimin ilk turunda Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın da durumlarını İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’ın calnlı yayınında değerlendirdi.

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