Hacamat hangi günler yapılır? Nisan ayı hacamat yaptırma takvimi

Bu Ramazan ayında da Diyanet'e en çok sorulan sorulardan biri hacamat oldu. Hacamat yaptırmak orucu bozar mı sorusunun yanıtına Diyanet iki şekilde cevap veriyor. Eğer hacamatı yapan kişi kanı ağzıyla emiyorda yutabilir bu da orucu bozar. Hastane ortamında cihazlarla kan aldırma yani hacamat işi gerçekleşiyorsa oruç bozulmaz.

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Mübarek Ramazan ayının ortalarına gelirken bu günleri hakkıyla geçirmek isteyen müslümanlar orucu bozan halleri merak ediyor ve Diyanet'e soruyor. Kan vermek hakkında kafa karıştıran bir detay var. Günümüz şartlarında, hastane ortamında kan vermek orucu bozmak. Fakat sağlık ve şifa için hacamat yaptıranlar için kritik bir detay var. Eğer hacamat kanı emilerek çıkarılıyorsa ağza kaçabilir ve oruç bozulur. Kişinin 61 gün kefaret orucu tutması gerekir. Peki kan vermek orucu bozar mı bakalım Diyanet ne diyor?

Diyanet'e göre hacamat yaptırarak kan vermek ağıza kan kaçabileceği için bozabilir.

Hangi gün hacamat yapılmaz?

ÇARŞAMBA, CUMA, CUMARTESİ günleri hacamat yapılması teşvik edilmemektedir. Hadis-i Şerif'te "Kim Çarşamba veya Cumartesi günü hacamat olur da bedeninde alaca hastalığı görürse, sadece kendini kınasın.", "Cuma, Cumartesi, Pazar günleri hacamat olmaktan kaçının."

2 hacamat arası kaç gün olmalı?

Vücudunda ciddi rahatsızlığı olan insanlar ayda 1 kez olmak şartıyla 5 veya 7 seans hacamat yaptırarak maksimum faydayı görebilirler. Kronik rahatsızlığı olan hastalarda 10-15-20 günde bir ara vermeden yapılan hacamatlar kişinin sağlığını tehlikeye sokar. Bu sebeple en az ayda bir yapılması önerilir.

Hacamat kimlere yapılmaz?

Hacamat uygulaması temel olarak kan ve cilt problemleri olmayan kişilerde uygulanabilmektedir diyebiliriz. Bu bakımdan, sedef hastalığı, egzama problemi ya da hacamat uygulanacak cilt bölgesinde yarası olan kişilere, bu işlemler gerçekleştirilememektedir.

Peygamber efendimiz ne zaman hacamat yaptırırdı?

İhramlı iken saç kestirmemek şartıyla hacamatın caiz olduğu hususunda âlimler arasında görüş birliği vardır. Aynı şekilde Hz. Peygamber (S.A.V) oruçlu iken de hacamat yaptırmıştır. (Buhârî, Tıb II; Ebû Davûd, Siyâm 29).