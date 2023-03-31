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Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Gerçekler ortaya çıkmaktadır

Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Gerçekler ortaya çıkmaktadır

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendilerine teklif gelmediğini belirten İnce, itibarsızlaştırılmak istendiğini söyledi. İnce, "Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi ve sonrasında çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

İnce Twitter'dan yaptığı açıklamasında "Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir" dedi.

"Teklifte bulunmadı"

İnce'nin açıklaması şöyle:

"Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum.

Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır.

24 saat kala geldi

Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.

"Diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz"

Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir.

Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne seçimlerde başarılar diliyorum."

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