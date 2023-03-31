BIST 4.854
DOLAR 19,18
EURO 20,89
ALTIN 1.221,42
HABER /  SPOR

Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı

Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım çağrısında bulundu.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Guardiola'nın yardım çağrısı yer aldı.

Paylaşımda, başlatılan "Omuz Omuza" kampanyasına değinilerek, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor. http://omuzomuza.org'a girin, bağış yapın ya da DESTEK yazın, 8332'ye SMS gönderin." ifadeleri kullanıldı.

Guardiola ise paylaşılan videoda, "Manchester City adına Türkiye ve Suriye'de yaşanan trajedi için yardım göndermek istiyoruz. Lütfen bağışlayabileceğiniz herhangi bir şey varsa bağışlayın. Biz, Manchester City adına yapacağız. Umarım herkes aynısını yapabilir." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da bir öğretmen ailesini katletti! Evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ'da bir öğretmen ailesini katletti! Evde 6 kişi ölü bulundu
Seçim öncesi kritik uyarı! "Seçmen kaydınızı sorgulayın" mesajı aldıysanız aman dikkat
Seçim öncesi kritik uyarı! "Seçmen kaydınızı sorgulayın" mesajı aldıysanız aman dikkat
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Gerçekler ortaya çıkmaktadır
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Gerçekler ortaya çıkmaktadır
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ikinci tur anketini açıkladı
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ikinci tur anketini açıkladı
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası oldu! Herkes şaşkın
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası oldu! Herkes şaşkın
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden aynı kişi çıktı dilekçeye bakın ne yazdı?
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden aynı kişi çıktı dilekçeye bakın ne yazdı?
Hacamat hangi günler yapılır? Nisan ayı hacamat yaptırma takvimi
Hacamat hangi günler yapılır? Nisan ayı hacamat yaptırma takvimi
Sinop'ta dehşet! Tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü
Sinop'ta dehşet! Tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü
Tansel Öngel kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Tansel Öncel'in ilk eşi bakın kimdir?
Tansel Öngel kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Tansel Öncel'in ilk eşi bakın kimdir?
Gaziantep'te panik yaratan deprem! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
Gaziantep'te panik yaratan deprem! AFAD son depremin şiddetini açıkladı
İYİ Parti'ye saldırısı sonrası Meral Akşener 'korkmuyorum Recep Bey!' dedi AK Parti'den yanıt geldi
İYİ Parti'ye saldırısı sonrası Meral Akşener 'korkmuyorum Recep Bey!' dedi AK Parti'den yanıt geldi
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den İYİ Parti’ye geçmiş olsun ziyareti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’den İYİ Parti’ye geçmiş olsun ziyareti