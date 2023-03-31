BIST 4.855
DOLAR 19,18
EURO 20,89
ALTIN 1.219,57
HABER /  GÜNCEL

Zafer Algöz nereli, kaç yaşında işte kimsenin görmediği eşi ve kızı

Zafer Algöz nereli, kaç yaşında işte kimsenin görmediği eşi ve kızı

Kanal D'deki Yıldız De Bana programına konuk olan isimlerden biri de Zafer Algöz oldu. Birçok filmde oynayan Zafer Algöz özel hayatı ile göz önünde olmayanlardan. Ünlü oyuncu özellikle komedyen Cem Yılmaz ile pek çok filmde yer almıştır. Peki, Zafer Algöz kimdir? Zafer Algöz nereli ve kaç yaşındadır ve kiminle evli?

Abone ol

Bu akşam Kanal D ekranlarında Yıldız De Bana adında bir yarışma programı başlayacak. Jüri koltuğunda iddialı isimlerin olduğu programın dikkat çeken isimlerinden biri de oyuncu Zafer Algöz oldu.  İzleyiciler ise Zafer Algöz kimdir, kaç yaşında aramalarına başladı. Aynı zamanda filmleriyle ön plana çıkan Zafer Algöz filmleri de araştırılanlar arasında. İşte Zafer Algöz'ün hayatına dair merak edilenler...

Ekranın sevilen oyuncularından biri olan Zafer Algöz  61 yaşında ve aslen Karslı. Lale Algöz ile evli ve Ilgın Algöz adın bir kızı var.

Zafer Algöz kimdir?

30 Ağustos 1961 yılında Kars'da dünyaya gemlmiştir. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sanat yaşamına başladı.

1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları’na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri uzun süre geri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmaktadır. Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.

Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır.

Ödülleri:

22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2017, Komedi Dalında Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Kaçma Birader

21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, 2016, Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu, Ali Baba ve 7 Cüceler
10. Lions Tiyatro Ödülleri, 2010, En İyi Komedi Erkek Oyuncu, Vahşet Tanrısı

Rol aldığı oyunlar

Münasebetsiz : Francis Vebe - Donkişot Tiyatro - 2011

Vahşet Tanrısı : Yasmina Reza - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2009
Amadeus : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008
Çok Yaşa Komedi : Anton Çehov - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1998
Ay Işığında Şamata : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997
Babaannem Yüz Yaşında : Roberto Cossa - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1996
IV. Murat : Turan Oflazoğlu - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1995
Tanrı : Woody Allen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Karanlıkta Komedi : Peter Shaffer - İstanbul Devlet Tiyatrosu
Bina (oyun) : Behiç Ak - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1994
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Macbeth : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Dün Gece Yolda Giderken Çok Komik Bişey Oldu : Larry Gelbert/Bert Shevelove - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - İstanbul Devlet Tiyatrosu- 1989
Ballar Balını Buldum (Yunus Emre) : Nezihe Araz - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Kısmet (oyun) : Erhan Gökgücü - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
Akıllı Tavşan : Nezihe Araz - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Zafer Algöz filmleri

Tutunamayanlar - 2020

Karakomik Filmler 2 - 2020
Karakomik Filmler - 2019
Börü - 2018
Muhteşem İkili - 2018
Görevimiz Tatil - 2018
Arif V 216 - 2018
Deli Aşk - 2017
Bir Deli Sevda - 2017
Hayatımın Aşkı - 2016
Kaçma Birader - 2016
Ali Baba ve 7 Cüceler - 2015
Tut Sözünü - 2015
Küçük Ağa - 2015
Pek Yakında - 2014
Beni Böyle Sev - 2014
Mihrap Yerinde - 2014
İntikam - 2013
Sultan - 2012
Uzun Hikâye - 2012
İbreti Ailem - 2012
Mor Menekşeler - 2011
Dedemin İnsanları - 2011
Leyla ile Mecnun - 2011
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - 2011
Mükemmel Çift - 2010
Yahşi Batı - 2010
Umut - 2009
A.R.O.G - 2008
Cumhur Cemaat - 2007
Kurtlar Vadisi Pusu - 2007-2009
Hasret - 2006
Umut Adası - 2006
Sınav - 2006
Kapıları Açmak - 2005
O Şimdi Mahkum - 2005
Çınaraltı - 2003
Esir Şehrin İnsanları - 2003
Cesur Kuşku - 2001
Evdeki Hesap - 2000
Duruşma - 1999
Salkım Hanımın Taneleri - 1999
Utanmaz Adam - 1998
Komşu Komşu - 1997
Ağır Roman - 1997
Televizyon Çocuğu - 1996 (Konuk oyuncu)
Oğlum Adam Olacak - 1995
Saygılar Bizden - 1992

KİTAPLARI

2017 - Haşırt Dı Bilekbord,
2018 - Keş On Dı Teybıl,

ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM'den 2023-MSÜ sınavı açıklaması! MSÜ 2023 sınavı saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM'den 2023-MSÜ sınavı açıklaması! MSÜ 2023 sınavı saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?
Mustafa Sarıgül'den Meral Akşener'e geçmiş olsun ziyareti! "İYİ Parti’ye atılan kurşun demokrasiye atılan kurşundur"
Mustafa Sarıgül'den Meral Akşener'e geçmiş olsun ziyareti! "İYİ Parti’ye atılan kurşun demokrasiye atılan kurşundur"
Kocaeli'de Roma dönemine ait 80 sikke ele geçirildi
Kocaeli'de Roma dönemine ait 80 sikke ele geçirildi
Büşra Pekin son halini gören estetik dedi ama işin sırrını ağzından kaçırdı
Büşra Pekin son halini gören estetik dedi ama işin sırrını ağzından kaçırdı
Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı
Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı
Elazığ'da bir öğretmen ailesini katletti! Evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ'da bir öğretmen ailesini katletti! Evde 6 kişi ölü bulundu
Seçim öncesi kritik uyarı! "Seçmen kaydınızı sorgulayın" mesajı aldıysanız aman dikkat
Seçim öncesi kritik uyarı! "Seçmen kaydınızı sorgulayın" mesajı aldıysanız aman dikkat
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Gerçekler ortaya çıkmaktadır
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Gerçekler ortaya çıkmaktadır
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ikinci tur anketini açıkladı
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ikinci tur anketini açıkladı
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası oldu! Herkes şaşkın
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası oldu! Herkes şaşkın
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden aynı kişi çıktı dilekçeye bakın ne yazdı?
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden aynı kişi çıktı dilekçeye bakın ne yazdı?
Hacamat hangi günler yapılır? Nisan ayı hacamat yaptırma takvimi
Hacamat hangi günler yapılır? Nisan ayı hacamat yaptırma takvimi