ÖSYM'den 2023-MSÜ sınavı açıklaması! MSÜ 2023 sınavı saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?

MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı) sınavıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Sınav günü yaklaşırken adaylar, MSÜ sınavının ne zaman başlayacağını ve kaç dakika süreceğini araştırıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2 Nisan Pazar günü, 610 bin 419 adayın katılımıyla yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) için açıklamalarda bulundu.

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Milli Savunma Üniversitesine giriş yaparak ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim almak isteyen adaylar MSÜ sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Sınavlar için geri sayım başlarken oturum günleri ve saatleri belli oldu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2 Nisan Pazar günü, 610 bin 419 adayın katılımıyla yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) için açıklamalarda bulundu.

Başkan Ersoy, 77 il 98 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınav için 80 bin 97 kişinin görev yapacağını, bin 489 bina, 27 bin 134 salon kullanılacağını ifade etti.

Dört sınav merkezinde MSÜ ilk kez uygulanacak Başkan Ersoy, "2023-MSÜ için 610 bin 419 aday başvuruda bulundu. Bu sayı 2022-MSÜ'ye başvuran aday sayısına göre 81 bin 618 kişi arttı.

Oluşan ihtiyaçlar istikametinde bu sene Antalya-Alanya, Balıkesir-Bandırma, Mersin-Tarsus, Kocaeli-Gebze ilçelerinde ilk kez MSÜ Sınavı'nı uygulayacağız” dedi.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileyen Ersoy, temel esaslarının güvenli sınav uygulaması ve adayların en üst düzey başarıyı yakalamalarına katkı sağlayacak motivasyonun sağlanması olduğunu söyledi.

Adaylara 120 soru için 165 dakika cevaplama süresi verilirken, sınav 10.15'te başlayacak, 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak. 2023-MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde açıklanacak.

MSÜ 2023 sınavında kaç soru sorulacak?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

MSÜ 2023 sınav yerleri açıklandı

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na giriş belgeleri erişime açıldı.

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 23 Mart 2023 tarihinde itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.