BIST 4.855
DOLAR 19,18
EURO 20,89
ALTIN 1.219,57
HABER /  POLİTİKA

Mustafa Sarıgül'den Meral Akşener'e geçmiş olsun ziyareti! "İYİ Parti’ye atılan kurşun demokrasiye atılan kurşundur"

Mustafa Sarıgül'den Meral Akşener'e geçmiş olsun ziyareti! "İYİ Parti’ye atılan kurşun demokrasiye atılan kurşundur"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek, yapılan silahlı saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Abone ol

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırı sonrası ziyarette bulundu. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yapılan silahlı saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarıgül, ziyaret sonrası İl Başkanlığı binası önünde saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, "14 Mayıs tarihinde Türkiye’mizde seçimler yapılacak. Bu seçimler demokrasi bayramıdır. Bu seçimlerde yurttaşlarımız görüş ve düşüncelerini aktarmalı ve en sonunda da sandığa herkes saygı duymalıdır. Seçimlerin arifesinde bugün İYİ Parti’ye atılan kurşun AK Parti’ye, MHP’ye ve Türkiye Değişim Partisi'ne atılmıştır. Bu tip olayları hoş karşılamıyoruz. Bu tip olayları gerçekleştirenler mutlaka ortaya çıkarılmalıdır.

Demokrasilerde kaba kuvvet yok. Demokrasilerde görüşlerimizi, düşüncelerimizi saygı ve sevgi ile anlatmak var. Vatandaşın vereceği karara da saygı duymak var. Türkiye Cumhuriyeti barıştan, demokrasiden, özgürlükten, insan haklarından, örfümüzden, töremizden ve geleneklerden yana olan bir yapıdan oluşmaktadır. Bu vesileyle İYİ Parti’ye atılan kurşun demokrasiye atılan kurşundur. Umarım ki seçim öncesi böylesine olaylar son olur" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de Roma dönemine ait 80 sikke ele geçirildi
Kocaeli'de Roma dönemine ait 80 sikke ele geçirildi
Büşra Pekin son halini gören estetik dedi ama işin sırrını ağzından kaçırdı
Büşra Pekin son halini gören estetik dedi ama işin sırrını ağzından kaçırdı
Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı
Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı
Elazığ'da bir öğretmen ailesini katletti! Evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ'da bir öğretmen ailesini katletti! Evde 6 kişi ölü bulundu
Seçim öncesi kritik uyarı! "Seçmen kaydınızı sorgulayın" mesajı aldıysanız aman dikkat
Seçim öncesi kritik uyarı! "Seçmen kaydınızı sorgulayın" mesajı aldıysanız aman dikkat
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Gerçekler ortaya çıkmaktadır
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Gerçekler ortaya çıkmaktadır
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ikinci tur anketini açıkladı
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ikinci tur anketini açıkladı
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası oldu! Herkes şaşkın
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası oldu! Herkes şaşkın
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden aynı kişi çıktı dilekçeye bakın ne yazdı?
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden aynı kişi çıktı dilekçeye bakın ne yazdı?
Hacamat hangi günler yapılır? Nisan ayı hacamat yaptırma takvimi
Hacamat hangi günler yapılır? Nisan ayı hacamat yaptırma takvimi
Sinop'ta dehşet! Tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü
Sinop'ta dehşet! Tartıştığı baba ve oğlunu sokak ortasında öldürdü
Tansel Öngel kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Tansel Öncel'in ilk eşi bakın kimdir?
Tansel Öngel kaç yaşında hangi dizilerde oynadı? Tansel Öncel'in ilk eşi bakın kimdir?