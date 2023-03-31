BIST 4.855
DOLAR 19,18
EURO 20,89
ALTIN 1.219,57
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü ziyaret etti

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü ziyaret etti

Dün 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Ankara'da görüşen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İstanbul'daki ofisinde bir araya geldi.

Abone ol

Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üst üste 2 gün eski cumhurbaşkanını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu bugün Abdullah Gül ile İstanbul'da Gül'ün ofisinde bir araya geldi.

14 Mayıs yaklaşırken Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edeceğini açıklamış, geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce ile önemli bir görüşme gerçekleştirmişti.

CHP lideri dün 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya gelirken, Sezer görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na destek mesajı vermişti.

İlgili Haberler
Sürpriz ziyaret! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Necdet Sezer ile görüştü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yediği Ramazan pidesi sonu oldu kurtarmaya çalışan esnaf o anları anlattı
Foto Galeri Yediği Ramazan pidesi sonu oldu kurtarmaya çalışan esnaf o anları anlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ÖSYM'den 2023-MSÜ sınavı açıklaması! MSÜ 2023 sınavı saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM'den 2023-MSÜ sınavı açıklaması! MSÜ 2023 sınavı saat kaçta, giriş belgesi nasıl alınır?
Mustafa Sarıgül'den Meral Akşener'e geçmiş olsun ziyareti! "İYİ Parti’ye atılan kurşun demokrasiye atılan kurşundur"
Mustafa Sarıgül'den Meral Akşener'e geçmiş olsun ziyareti! "İYİ Parti’ye atılan kurşun demokrasiye atılan kurşundur"
Kocaeli'de Roma dönemine ait 80 sikke ele geçirildi
Kocaeli'de Roma dönemine ait 80 sikke ele geçirildi
Büşra Pekin son halini gören estetik dedi ama işin sırrını ağzından kaçırdı
Büşra Pekin son halini gören estetik dedi ama işin sırrını ağzından kaçırdı
Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı
Pep Guardiola'dan depremzedeler için yardım çağrısı
Elazığ'da bir öğretmen ailesini katletti! Evde 6 kişi ölü bulundu
Elazığ'da bir öğretmen ailesini katletti! Evde 6 kişi ölü bulundu
Seçim öncesi kritik uyarı! "Seçmen kaydınızı sorgulayın" mesajı aldıysanız aman dikkat
Seçim öncesi kritik uyarı! "Seçmen kaydınızı sorgulayın" mesajı aldıysanız aman dikkat
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Gerçekler ortaya çıkmaktadır
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Gerçekler ortaya çıkmaktadır
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ikinci tur anketini açıkladı
GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ikinci tur anketini açıkladı
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası oldu! Herkes şaşkın
Kahramanmaraş'ta depremler sonrası oldu! Herkes şaşkın
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden aynı kişi çıktı dilekçeye bakın ne yazdı?
Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden aynı kişi çıktı dilekçeye bakın ne yazdı?
Hacamat hangi günler yapılır? Nisan ayı hacamat yaptırma takvimi
Hacamat hangi günler yapılır? Nisan ayı hacamat yaptırma takvimi