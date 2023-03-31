Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü ziyaret etti

Dün 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Ankara'da görüşen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İstanbul'daki ofisinde bir araya geldi.

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Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, üst üste 2 gün eski cumhurbaşkanını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu bugün Abdullah Gül ile İstanbul'da Gül'ün ofisinde bir araya geldi.

14 Mayıs yaklaşırken Kılıçdaroğlu tüm partileri ziyaret edeceğini açıklamış, geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce ile önemli bir görüşme gerçekleştirmişti.

CHP lideri dün 10. cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya gelirken, Sezer görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na destek mesajı vermişti.