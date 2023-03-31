Yediği Ramazan pidesi sonu oldu kurtarmaya çalışan esnaf o anları anlattı
Sakarya’nın Hendek ilçesinde yediği pidenin parçası soluk borusuna tıkanarak fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Murat Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz'a yardıma koşan esnaf Olcay Bilgin, o anları anlattı.
Olay, dün Başpınar Mahallesi Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki işitme engelli Murat Yılmaz, yediği pidenin lokmasının soluk borusuna kaçması neticesinde fenalaştı. Fenalaşarak sokaktaki aydınlatma direğine çarpan ve yere düşen Yılmaz’ın yardımına bölge esnafı koştu.
Özel araçla Hendek Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz’ın cenazesi, helallik için evinin önüne getirildi. Talihsiz adam, Hendek Kırktepe Mahalle Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırktepe Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.
Yaşananları anlattı
Yılmaz’ın fenalaştığını gören ve ağabeyi ile yardıma koşan Olcay Bilgin, yaşananları anlattı. Bilgin, ‘Heimlich’ manevrası ile şahsa müdahale ettiklerini ve ağzından hamur tarzı parçaların çıktığını söyledi. Yaptıkları müdahalenin ardından şahsın düzelmediğini belirten Bilgin, araç ile hastaneye götürdüklerini aktardı.