Yediği Ramazan pidesi sonu oldu kurtarmaya çalışan esnaf o anları anlattı

Yaşananları anlattı

Yılmaz’ın fenalaştığını gören ve ağabeyi ile yardıma koşan Olcay Bilgin, yaşananları anlattı. Bilgin, ‘Heimlich’ manevrası ile şahsa müdahale ettiklerini ve ağzından hamur tarzı parçaların çıktığını söyledi. Yaptıkları müdahalenin ardından şahsın düzelmediğini belirten Bilgin, araç ile hastaneye götürdüklerini aktardı.