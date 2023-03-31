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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınadı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırı hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılacaktır. Saldırgan yakalanmadan, saldırganın kimliği belli olmadan, saldırının sebebi henüz bilinmeden, bu çirkin saldırıyı siyasi maksatla istismar etmek de doğru değildir. Hakikat ortaya çıkarılacak, adalet tecelli edecektir."

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