Büşra Pekin kaç yaşında duyan şok oluyor! Büşra Pekin sevgilisi var mı?

Yıldız De Bana. Yarışmacışarın performansını sergileyeceği jüri üyelerinin ise yorumlayacağı programın jürilerinden biri de Büşra Pekin olacak. Arap kökenli olan Büşra Pekin Suudi Arabistan doğumlu. Bir dönem Ersay Güner ile de dolu dizgin aşk yaşamıştı. Büşra Pekin'in yaşını duyanlar ise yuh çekiyor!

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Kanal D'de bu akşam yeni bir yarışma programı başlıyor; Yıldız De Bana. Hepimizin BKM Mutfak'ta Havuçlu Anne karakteri ile tanıdığı Büşra Pekin bugün Yıldız De Bana yarışmasının jüri koltuğunda oturacak. Son haliyle estetik mi yaptırdı diye sorduran Büşra Pekin'in yaşı ise öğrenince sizi de şok edecek!

Bir çoğumuz onu BKM Mutfak'ta havuçlu anne karakteri ile tanıyoruz. Kariyerine tiyatro ile başlayan Büşra Pekin daha sonra birçok filmde rol aldı. Son olarak Dilber Ay'ı canlandırdı.

Dış görünüşü ile de büyük bir değişim yaşayan Büşra Pekin bir hayli kilo verdi, spora başladı. Tarzını da baştan aşağı değiştiren Büşra Pekin bambaşka biri oldu. Şimdi Büşra Pekin'in son halini görenler estetik mi yaptırmış sorusunu soruyor.

2010'da, Neşeli Hayat filmindeki rolüyle Sinema Yazarları Derneğinin düzenlediği ödül töreninde SİYAD En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Yüzünün sırrı ne?

Büşra Pekin ise herksin merak ettiği estetik sorusuna cevap verdi yüzündeki değişimin gerçek nedenini anlattı. Meğer ip askı ile yüzünü gerdiriyormuş. Hollwood makyajı olarak da bilinen bu yöntemi Türkiye'de ilk kullanan isimlerden biri. Aşk hayatı da bir hayli karışık olan Büşra Pekin en uzun soluklu ilişkisini şarkıcı Ersay Üner ile yaşadı.