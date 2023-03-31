Tansel Öngel TV dizileri ve filmleri Tansel Öngel'in boyu kaç santim?

Yıldız De Bana adlı yarışma programı Kanal D ekranlarında bu akşam harika bir jüri ile başlıyor. Sunuculuk koltuğunda ise Tansel Öngel var. Oyunculuktaki başarısını bu kez sahneye taşıyacak olan Tansel Öngel hangi dizilerde oynadı, filmleri neler?Abone ol
Yaz'ın Öyküsü, Kılıç Günü, Hayat Bugün, Elvede Derken gibi birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Tansel Öngel asıl çıkışını TRT'deki Masumlar Apartmanı dizisi ile yaptı. Edebiyat öğretmeni Naci Hoca karakterine hayat veren Tansel Öngel bu akşam Yıldız De Bana yarışmasında sunuculuk yapacak. 45 yaşındaki Tansel Öngel daha önce de Maske Kimsin Sen programını sunmuş ve ekran başındakilerden tam not almıştı.
Bir evlilik yapan Tansel Öngel'in ilk eşi oyuncu Özge Özder olmuştur. Son olarak Neşe Çakır ile dolu dizgin bir aşk yaşayan ve ayrılan Tansel Öngel'in çocuğu yoktur. Peki Tansel Öngel hangi dizilerde rol aldı?
Tansel Öngel'in dizileri
Hayat Bugün (2022) - Aras Erdem
Mavera (2021) - Mahmud
Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Naci Ataç
Kırmızı Oda (2020) - Tarık (Konuk oyuncu)
Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)
Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa
Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan Yılmaz
Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert Aladağ
Benim İçin Üzülme (2012-2014) - Niyazi Avcıoğlu
Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti
Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)
Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali
Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Yalçın
Elveda Derken (2007-2008) - Kerim
Adak (2006) - Zeynel
Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu
Güz Yangını (2005) - Kerem
Kısmet (2005)
Avrupa Yakası (2005) - Demir
Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan
TV programları
Yıldız De Bana (2023-) - Sunucu
Maske Kimsin Sen? (2022) - Sunucu