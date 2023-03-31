Tansel Öngel TV dizileri ve filmleri Tansel Öngel'in boyu kaç santim?

Yıldız De Bana adlı yarışma programı Kanal D ekranlarında bu akşam harika bir jüri ile başlıyor. Sunuculuk koltuğunda ise Tansel Öngel var. Oyunculuktaki başarısını bu kez sahneye taşıyacak olan Tansel Öngel hangi dizilerde oynadı, filmleri neler?

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Yaz'ın Öyküsü, Kılıç Günü, Hayat Bugün, Elvede Derken gibi birçok dizide rol alan başarılı oyuncu Tansel Öngel asıl çıkışını TRT'deki Masumlar Apartmanı dizisi ile yaptı. Edebiyat öğretmeni Naci Hoca karakterine hayat veren Tansel Öngel bu akşam Yıldız De Bana yarışmasında sunuculuk yapacak. 45 yaşındaki Tansel Öngel daha önce de Maske Kimsin Sen programını sunmuş ve ekran başındakilerden tam not almıştı.

Bir evlilik yapan Tansel Öngel'in ilk eşi oyuncu Özge Özder olmuştur. Son olarak Neşe Çakır ile dolu dizgin bir aşk yaşayan ve ayrılan Tansel Öngel'in çocuğu yoktur. Peki Tansel Öngel hangi dizilerde rol aldı?

Tansel Öngel'in dizileri

Hayat Bugün (2022) - Aras Erdem

Mavera (2021) - Mahmud

Masumlar Apartmanı (2020-2022) - Naci Ataç

Kırmızı Oda (2020) - Tarık (Konuk oyuncu)

Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)

Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa

Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan Yılmaz

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert Aladağ

Benim İçin Üzülme (2012-2014) - Niyazi Avcıoğlu

Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)

Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009) - Yalçın

Elveda Derken (2007-2008) - Kerim

Adak (2006) - Zeynel

Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu

Güz Yangını (2005) - Kerem

Kısmet (2005)

Avrupa Yakası (2005) - Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan

TV programları

Yıldız De Bana (2023-) - Sunucu

Maske Kimsin Sen? (2022) - Sunucu