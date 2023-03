Gaziantep'te 7736 kalıcı konutların temeli atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylığına itiraz eden muhalefete tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te 7736 kalıcı konutların temel atma törenini gerçekleştirdi. Adaylığına itiraz eden muhalefet partilerine tepki gösteren Erdoğan, "Erdoğan aday olamaz. E ne oldu. YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, AYM'ye gidiyoruz, yolunuz açık olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nurdağı'nda Gaziantep-Kilis Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'te konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu CHP iktidarlarının gaz yağı kuyruklarını nasıl gerçekleştirdiklerini benim emsalim olanlar iyi bilir. Yağ, ekmek kuyruklarını biliyoruz değil mi? Hiç kimsenin gücü Türkiye'yi çeyrek, yarım asır önceye götürmeye yetmeyecektir" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Halen yaklaşık 2,5 milyon insanımızı deprem bölgesi dışındaki şehirlerde, 2,5 milyon insanı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşa sürecini depremin hemen ardından başlattık.

"319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yapılacak"

Yürüttüğümüz hasar tespitleri sonrasında 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkılacak olduğunu gördük. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Zemin+3 ve4 katı geçmeyecek binalarda 3+1 olarak yapıyoruz. Köy evlerimizi de tek katlı, ahırı ve bahçesiyle her türlü talebe cevap verecek şekilde hazırlıyoruz.

Cumhur İttifakı ortağı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da temel atma töreninde konuştu.

"67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık"

7736 konutun temelini bugün buradan atıyoruz. Kilis'te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de bugün atıyoruz. Deprem konutlarımızın hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum. Projelerimizi bilim insanlarımızı ve mühendislerimizin yanında şehrin yönetici, kanaat önderlerinin görüşlerini alarak şekillendiriyoruz. Her adımda şehirlerin tarih, kültür, ticaret ve tarımını mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin tespitini, mevcut yerlerin dönüşümünü anlayışla tasarlıyoruz. 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Biraz sonra atacağımız temellerle 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor. Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor. Depremzede her kardeşimin hakkını hukukunu bizzat takip edeceğim.

"Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz"

Son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma alt yapısıyla, önceki dönemlerin eksiğini önemli ölçüde telafi ettik. Artık asıl büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız belasız bir şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vaktimizi enerjimizi atlattıktan sonra Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kendimizi vereceğiz. Ben size inanıyorum. Türkiye'yi daha büyük bir vizyona kavuşturmak istiyoruz. Biz size efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik.

7'li koalisyonlarla bir yere gidilemez

Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 7'li koalisyonlarla bu ülke geçmişte bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Ben sizlere inanıyorum. Dün nasıl durmak yok yola devam dediysek mücadele verdiysek şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak vereceğiz.

"Ulufe dağıtıyorlar"

Derdi millet olmayanlar, ülke olmayanlar, gelecek olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Ulufe dağıtıyorlar. Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıl bunu yaptık. Milletimiz bu göreve aday olanlardan kime ne dağıtacağının sözü değil, hangi hizmet ve eserlerin programını bekliyor.

Adaylığına itirazın reddedilmesiyle ilgili açıklama

Erdoğan aday olamaz. E ne oldu. YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, AYM'ye gidiyoruz, yolunuz açık olsun. AYM'nin ne kararı verdiklerinden bunların haberi yok. Bunlar ne anayasa bilir ne kanun... Bunların demokrasiyle alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye Gabar'a Bestler Deresi'ne gömmeye var mıyız? Yine gömeceğiz. İşte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Diyarbakır'da 251 kardeşimizi sokağa dökerek şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? Şimdi söz veriyor, şunu da bunu da kurtaracağız. Bay bay Kemal bu millet sana bu yolu açmayacak.

Muhalefetin tek vaadi ülkeyi eski günlere döndürmektir

Salgın döneminde adeta kurtarıcımız olan şehir hastanelerimizi yaygınlaştırıyoruz. İHA, SİHA yaptık mı? Akıncı yaptık mı? Kızılelma'yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki, e bunların hepsini gözden geçireceğiz, yol vermeyiz. Ya sen hayatında bu millete en ufak hizmeti vermedin ki. Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz, yenileri sırada... Türkiye öylesine dinamik bir ülke ki burada durmak demek gerilemeye kaybetmeye başlamak demektir. Muhalefetin tek vaadi ülkeyi eski günlere döndürmektir. Kaos, kargaşa, yokluk ve yoksulluk dönemlerinin Türkiye'si. Bu CHP iktidarlarının gaz yağı kuyruklarını nasıl gerçekleştirdiklerini benim emsalim olanlar iyi bilir. Yağ, ekmek kuyruklarını biliyoruz değil mi? Hiç kimsenin gücü Türkiye'yi çeyrek, yarım asır önceye götürmeye yetmeyecektir.

Yeni anayasa konusundaki taslağımızı da belli bir seviyeye getirmiştik. Erdoğan aday olamaz diyorlardı. YSK yüzlerine vurdu mu? Vurdu. Şimdi ne diyorlar Anayasa Mahkemesi'ne gidiyoruz. Bunların daha önce Anayasa Mahkemesi'nin ne karar verdiğinden de haberi yok.

Bunlar ne anayasa bilir ne demokrasi ne kanun. Bunlar teröristlerle el ele yol yürürler.