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İstanbul Silivri'de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Silivri'de, aralarında cezaevi personelini taşıyan bir servis aracının da bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 28 kişinin yaralandığı, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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İstanbul Silivri'de kontrolden çıkan servis minibüsünün 5 araca çarptıktan sonra yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Silivri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı.

28 YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 28 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikametini açma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor. 

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