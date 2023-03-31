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Lukaşenko: Nükleer yangınlarla dolu bir 3. Dünya Savaşı bekliyoruz

Lukaşenko: Nükleer yangınlarla dolu bir 3. Dünya Savaşı bekliyoruz

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko nükleer savaş uyarısında bulunarak, “Ufukta nükleer yangınlarla dolu bir 3. Dünya Savaşı beliriyor. " dedi.

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Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko nükleer savaş uyarısında bulunarak, “Ufukta nükleer yangınlarla dolu bir 3. Dünya Savaşı beliriyor. Buradaki soru, ne yapılacağıdır. Hepiniz biliyorsunuz ki tek bir yol var, ön koşulsuz müzakereler” ifadelerini kullandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Lukaşenko’ya verdiği yanıtta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyu önümüzdeki hafta Lukaşenko ile görüşeceğini ifade etti.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Belarus halkına ve Ulusal Meclis'e hitap etti. Ukrayna’daki savaşa değinen Lukaşenko, “ABD ve uydularının çabaları sonucunda (Ukrayna'da) topyekun bir savaş başlatıldı. ‘Son Ukraynalıya kadar’ olan bir savaş. Savaş sonucunda 1 yıl boyunca her iki taraftan yaklaşık 500 milyon kişi öldürüldü ve yaralandı. Milyonlarcası mülteci oldu. Sonuç olarak ufukta nükleer yangınlarla dolu bir 3. Dünya Savaşı beliriyor. Buradaki soru, ne yapılacağıdır. Hepiniz anlıyor ve biliyorsunuz ki tek bir yol var, ön koşulsuz müzakereler” ifadelerini kullandı.

Ateşkes çağrısı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın müttefiki olarak bilinen Lukaşenko, Rusya ile Ukrayna arasında "ateşkes" çağrısında da bulundu. Lukaşenko, “Gerilimin artmaya başlamasından önce şimdi durmalıyız. Düşmanlıkların sona ermesi bir ateşkes ilanı önerme riskini alacağım. Bölge, yeniden yapılanma, güvenlik ve diğer tüm konular, müzakere masasında ön koşul olmaksızın çözülebilir ve çözülmelidir” şeklinde konuştu. Lukaşenko, “Rusya eskiden kendisini korumak için silah ve mühimmat istediyse, bugün kimseden silah istemiyor. Neden? Çünkü Rus savunma sanayisi bugün tüm gücüyle gelişiyor. Bu tam kapasite gelişirse barıştan bahsetmek zor olacaktır. Diğer yandan Ukrayna silahlarla doldurulursa, ordu ek eğitim alırsa, bu da çok daha büyük bir felakete yol açacaktır” dedi.

“Gerekirse Belarus'a stratejik nükleer silahların konuşlandırılmasına da karar veririz”

Lukaşenko ayrıca Rusya’nın Belarus’a konuşlandırılacağı taktik nükleer silahların ülkeyi Batı tehditlerinden koruyacağını ifade etti. Taktik nükleer silahların yanı sıra, gerekirse Belarus'a stratejik nükleer silahlar da getirileceğini işaret eden Lukaşenko, “Putin ve ben, gerekirse burada stratejik silahlar konuşlandırılmasına da karar veririz” diye konuştu.

Kremlin’den Lukaşenko’ya yanıt: “Putin konuyu Lukaşenko ile görüşecek”

Lukeşenko’nun ön koşulsuz ateşkes çağrısına Kremlin’den yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya'nın Lukaşenko’nun yorumlarını dikkate aldığını ve Başkan Vladimir Putin'in konuyu önümüzdeki hafta Lukaşenko ile görüşeceğini ifade etti. Peskov, "Ukrayna açısından hiçbir şey değişmiyor, özel askeri operasyon devam ediyor. Çünkü bugün hedeflerimize ulaşmanın tek yolu bu” ifadelerine yer verdi.

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