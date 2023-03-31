Meteoroloji Marmara ve Ege için saat verdi! Çok kuvvetli geliyor

Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması uyarısı yapıldı.

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Marmara ve Ege Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.

Lodos yarın saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.