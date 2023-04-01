Kumar borcu katliamı: 6 ölü! Öğretmen, annesi, babası ve 3 kardeşini öldürüp intihar etti

ELAZIĞ'da 6 kişilik aile evlerinde başlarından vurulmuş olarak bulundu. Kan donduran olayın sırrı çözüldü. Öğretmenlik yapan Hüseyin Fırat’ın, anesi, babası, ikisi engelli 3 kardeşini kafalarından vurarak öldürdükten sonra kendi kafasına sıkarak intihar ettiği belirlendi. Hüseyin Fırat'ın kumar borcu nedeniyle bu katliamı gerçeklştirdiği belirtildi.

Abone ol

Elazığ'ın merkeze bağlı Salı Baba Mahallesi, Ümran Sokak'ta doğalgaz kaçağı ihbarı alan polis ekipleri ihbarın yapıldığı adrese giderek ev sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Zile basan polisler yanıt alamayınca kilitli olmadığını fark ettikleri kapıdan içeri girdi. İkinci kattaki daireye giren polisler burada 6 kişinin cesedi ile karşılaştı.

Hepsi başlarından vurulmuş

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin yanı sıra Özel Harekât Polisi de destek amaçlı sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede altı cesedin de başlarından vurulduğu belirlendi. Öğretmen Hüseyin Fırat’ın, ailesi ile tartıştığı daha sonra sırasıyla baba Cumali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye, engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut Fırat’ı pompalı tüfekle öldürdüğü ifade edildi.

Kumar borcu için para istedi alamayınca...

Ailesini katleden Hüseyin Fırat’ın daha sonra silahı kendi başına dayayarak ateşlediği ve intihar ettiği ileri sürüldü. Öte yandan, öğretmen Hüseyin Fırat'ın kumar borcunun bulunduğu ve para istemek için babasının evine geldiği iddia edildi. Babasının para vermemesi üzerine çıkan tartışmada Hüseyin Fırat'ın cinnet getirerek ailesini katlettiği ve ardından intihar ettiği öğrenildi.