Zaniolo yorumu: Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum

Juventus'un 23 yaşındaki forveti Moise Kean, Nicolo Zaniolo hakkında konuştu. İtalyan yıldız, Zaniolo için "Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un formasını giyen golcü futbolcu Moise Kean, Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

Kean, Corriere dello Sport'a yaptığı açıklamada, Zaniolo'nun harika bir insan ve arkadaş olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Onunla sık sık görüşüyoruz. Henüz çok genciz. O bir seçim yaptı. Türkiye'de çok mutlu olduğunu biliyorum. Onun mutluluğu beni de mutlu ediyor. Kendi değerini gösterebileceğini biliyorum. Hatalardan ders çıkarıp yeniden başlamalıyız."

Nicolo Zaniolo ve Moise Kean, İtalya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde birlikte forma giydiler.