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Özışık kardeşlerden "ah aldık" itirafı! Peki neden?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Süleyman Özışık'ın bu hastalığı sonrası ise birçok kişi "ah aldı, şimdi çekiyor" gibi çirkin ifadeler kullanmıştı. Hadi Özışık'ın diğer kardeşi Mehmet Özışık, youtube hesabından paylaştığı bir videoyla bu yorumlara yanıt verdi.

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İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık’ın kardeşi Süleyman Özışık, bilindiği gibi kanser hastalığına yakalanmış ve uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Bu tedavinin üzerine bir de koronavirüse yakalanan Süleyman Özışık, 12 gün yoğun bakımda uyutularak tedavi gördü. Süleyman Özışık'ın bu rahatsızlığı sebebiyle muhalif medya başta olmak üzere sosyal medyada bir çok “ah aldı, şimdi bu aldığı ahların cezasını çekiyor” şeklinde yorumlar yapıldı. Hadi Özışık'ın diğer kardeşi Mehmet Özışık da, YouTube hesabından “ah aldık itirafı” isimli bir video paylaştı.

Mehmet Özışık, yaptığı paylaşımda kimlerden, ne için ah aldıklarını tek tek açıkladı. Özışık, "Süleyman Özışık, Gezi vandalları ifşa oldu diye mi ah aldı? Filistinli Müslümanlar eziyet görmesin diye Mescid-i Aksa'ya seferler düzenlemek için insanlara yalvaran Süleyman Özışık, İsrail lideri Ariel Şaron'un ahını mı aldı? FETO mağdurlarını devlete bildirdiği için mi ah aldı? Ülkücü camia ya ‘faşist zihniyet’ diye hakaret eden Kandil’deki teröristlere ‘haddini bil’ dediği için mi ah aldı?” gibi bir çok örnek sıraladı.

Mehmet Özışık, videosunu ise “eğer bu sebeplerden dolayı ah aldıysak iyi yapmışız” cümleleri ile bitirdi.

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