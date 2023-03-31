Muharrem İnce'den Atatürk'ün sözüyle 6'lı masaya gönderme

Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinin ardından, "Hoş geldiniz, güle güle" sözleriyle muhalif kesimi kızdıran Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından 6'lı masaya Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle göndermede bulundu.

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 45 günden az kaldı.

Muhalefet liderlerince oluşturulan Millet İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkarma kararı aldı.

6'lı koalisyonda aday belirleme süreci aylarca devam ederken gelinen son eşikte krizler baş gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamayan ve 3 günlüğüne masadan ayrılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifinde bulundu.

7'li Cumhurbaşkanı yardımcılığı

Bu teklifin ardından diğer parti liderlerinin küsmemesi için masadaki tüm genel başkanların seçimi kazanmaları durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kararlaştırıldı.

Muharrem İnce masayı kızdırdı

CHP'nin bir önceki adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de 100 bin imzayı toplayarak adaylar arasına girdi.

Bu gelişme Millet İttifakı cephesinde hoş karşılanmadı.

İnce'nin Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası adaylıktan çekilmeyeceğini vurgulaması ve "Hoş geldiniz, güle güle" sözleri muhalif kesimin tepkisini topladı.

İnce, Atatürk'ün sözüyle göndermede bulundu

Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muharrem İnce, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Üyeleri pek fazla olan bir komisyon büyük işler meydana getiremez" sözleriyle Millet İttifakı ortaklarını hedef aldı.