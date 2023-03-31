Togg'un ilk teslimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un ilk siparişini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a pazartesi günü teslim edileceğini açıkladı.

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u yollarda görmemize artık çok az kaldı.

16-27 Mart'ta Trumore uygulamasından ve Togg web sitesi üzerinden ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi, noter huzurunda yapılan dijital çekilişe katılmaya hak kazanmıştı.

Şanslı kişiler belli oldu

Togg'un ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazandı.

İlk teslimat pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek (KOBİGEL) Programı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ilk Togg'un kime ve ne zaman verileceğinin sorulması üzerine, "İnşallah pazartesi günü Emine Hanım ile beraber ilk siparişi veren Cumhurbaşkanımıza araçlarını teslim edeceğiz. Ardından da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den randevumuzu aldık, inşallah ikinci aracı da Aliyev'e teslim etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra şirket planlamalarına göre diğer araçların teslimlerine başlayacak" ifadelerini kullandı.