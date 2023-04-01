Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken poz! Sosyal medyada gündem oldu

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftar sonrasında verdiği poz büyük tepki çekti.Abone ol
6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı.
Seccadeye ayakabilariyla basti
Kılıçdaroğlu ve CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay iftar programı sonrasında özel bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.
Görüşme sırasında Kılıçdaroğlu'nun ayakkabılarıyla Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye basarak verdiği poz büyük tepki çekti.
Fotoğrafta, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Azade Ay'ın da seccadeye bastığı görülüyor.
Hamza Dağ'dan tepki!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, ortaya çıkan çirkin görüntüye tepki gösterdi.
Dağ mesajında, ''Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir. Kılılıçdaroğlu' ifadelerini kullandı.