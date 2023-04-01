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Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar CHP'den milletvekili adayı oldu

Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar CHP'den milletvekili adayı oldu

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oğlu Arda Salih İnce'nin kayınpederi Özcan Işıklar, CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili adaylığı başvurusu yaptı.

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimi için aday adayları müracaatlarını yaptı, Genel Merkezler aday listelerini kesinleştirmek için harıl harıl çalışıyor. Milletvekili aday adayları da Genel Merkezler ile çevresine kam kurdu ve listelere girmek için kulis yapıyor.

CHP'de de liste hazırlıkları sürerken, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Özcan Işıklar'ın da CHP Genel Merkezi'ne giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptığı ortaya çıktı. Işıklar 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Silivri Belediye Başkan adayı olmuş, ancak oyların yüzde 42'sini alarak, yüzde 47 oy alan MHP'li adayın gerisinde kalmıştı.

Adam dünürünü bile ikna edememiş...

CHP'ye adaylık başvurusu yapan Özcan Işıklar'ın kızı Göknil Işıklar, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oğlu Arda Salih İnce ile 2017’de dünya evine girmişti. Bu durum, sosyal medyada "Adam dünürünü bile ikna edememiş, cumhurbaşkanı olacağım" diyor esprilerine neden oldu. 

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