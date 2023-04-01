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Standard&Poor's Türkiye’nin kredi notunu 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi! Not düşürme tehdidi

Standard&Poor's Türkiye’nin kredi notunu 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi! Not düşürme tehdidi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit etti, kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye’nin kredi notunun teyit edildiği bildirildi. Açıklamada, Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun “B” olarak teyit edildiği, kredi notu görünümünün ise “durağan”dan “negatif”e revize edildiği kaydedildi.

6 Şubat depremlerinin etkisiyle...

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, şubat ayında meydana gelen depremlerin ardından yeniden inşanın Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 12’si kadar iç ve dış finansman gerektireceği aktarıldı.

Açıklamada, “Negatif görünüm, Türkiye'nin kredibilitesine yönelik savunulamaz olarak kabul ettiğimiz parasal, mali ve ekonomik politika ortamlarından kaynaklanan riskleri yansıtıyor” ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin notlarını düşürebiliriz

Açıklamada ayrıca, “Türkiye'nin finansal istikrarı veya kamu maliyesi üzerindeki baskının daha da artması durumunda, yenilenen kur değer kaybı potansiyeliyle bağlantılı olarak notları düşürebiliriz” denildi.

S&P'nin büyüme tahminleri...

Büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

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