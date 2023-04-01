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CHP’den ‘seccade’ açıklaması: Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu çok üzgün!

CHP’den ‘seccade’ açıklaması: Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu çok üzgün!

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye basarak poz vermesi tepki çekti. CHP'den o fotoğrafla ilgili açıklama geldi. CHP, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafa ilişkin, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir" açıklaması yapıldı.

CHP'nin, açıklamasında, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "Söz konusu fotoğraf Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz" ifadelerine yer verildi.

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