Son iki gün bunu yapmazsanız oy kullanamazsınız! E-Devlet üzerinden sorgulama ekranı...

Türkiye en kritik seçimlerinden birisini yapmaya hazırlanıyor. 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar sandık bayında bir sürprizle karşılaşmamaları için bunu mutlaka yapmaları gerekiyor. Seçim takvimine göre muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri 2 Nisan’da yani yarın askıdan indiriliyor. Vatandaşların seçmen listelerinde isimleri yoksa yazdırmaları için son iki gün. Vatandaşların muhtarlıklara gitmeden seçmen kaydını e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri de mümkün. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan “yurtiçi seçmen kaydı sorgulama” ekranından kayıtlarını kontrol edebiliyorlar. “Seçmen kaydı sorgulama ekranı”ndan seçmen listesi sorgulaması nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...