Son iki gün bunu yapmazsanız oy kullanamazsınız! E-Devlet üzerinden sorgulama ekranı...
TÜRKİYE 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimine giderken seçim takvimi de işliyor. Seçim takvimine göre, muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri 2 Nisan’da askıdan indirilecek. Seçmen listesinde adı bulunmayan vatandaşlar oylarını kullanamayacak. Seçmen listeleri muhtarlıklara gitmeden nasıl kontrol edilir? İşte tüm ayrıntılar...
Türkiye en kritik seçimlerinden birisini yapmaya hazırlanıyor. 14 Mayıs’ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar sandık bayında bir sürprizle karşılaşmamaları için bunu mutlaka yapmaları gerekiyor. Seçim takvimine göre muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri 2 Nisan’da yani yarın askıdan indiriliyor. Vatandaşların seçmen listelerinde isimleri yoksa yazdırmaları için son iki gün. Vatandaşların muhtarlıklara gitmeden seçmen kaydını e-Devlet üzerinden kontrol etmeleri de mümkün. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve e-Devlet tarafından vatandaşların hizmetine sunulan “yurtiçi seçmen kaydı sorgulama” ekranından kayıtlarını kontrol edebiliyorlar. “Seçmen kaydı sorgulama ekranı”ndan seçmen listesi sorgulaması nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
1. Seçmen listeleri ne zaman askıya çıktı?
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere 20 Mart 08.00 itibarıyla ilçe Seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci de başladı.
2. Seçmen listeleri ne zaman askıdan inecek?
Muhtarlık bölgesi askı listeleri 2 Nisan’a kadar askıda kalacak. Listeler, 2 Nisan’da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.
3. Deprem bölgesinde de listeler askıya çıkarıldı mı?
Seçmen listeleri deprem bölgesinde Hatay başta olmak üzere konteyner muhtarlıklarda ve konteyner hizmet alanlarında askıya çıkarıldı.