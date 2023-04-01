EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan Vedat Bilgin asgari ücrete zam için de son noktayı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında milyonlarca emekli ve çalışanın merak ettiği sorulara yanıt verdi. Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşını ne zaman alacağına dair soruya "Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak." dedi. Bakan Bilgin, asgari ücret artışı için de Temmuz ayını işaret etti.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ülke TV canlı yayınında Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) ilk maaşlarını ne zaman alacağı ve asgari ücrete artış olup olmayacağına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

EYT'lilerin ilk maaşı

Bakan Bilgin, "EYT maaş bağlanma işinde çalışan SGK personelinin fazla mesaini artırdık. Mart ayında EYT için başvuran herkes nisan ayında maaşlarını alacak. Hangi gün bağlanırsa o ay içerisinde alacak. Bir hak kaybı yok. İkincisi biz bu fazla mesaiyle çalışmayı hızlandırıyoruz. Mayıs ayında bütün müracaat edenlerin maaşları ödenmiş olacak." dedi.

Bakan Bilgin, "Şu anda bağlanan işlemi tamamlanmış sayı 250 bin. Bağlandığı gün alacaklar maaşlarını. Devletimiz bu konunun kaynağını ayırmıştır. EYT'lilerimizin, emekliliği hak edenlerin maaşları, ikramiyeleri yatacaktır. Biz mayıs ayı içerisinde tamamının maaşlarını ödeyeceğiz." diye konuştu.

Emekli maaşındaki artış

Şehit, gazi, dul ve yetimlerin maaşlarını asgari ücret düzeyine getirdiklerini hatırlatan Bakan Bilgin, "Güneydoğu'ya gittiğimizde daha çok korucu aileleri veya korucu dernekleri onların talepleriyle karşılaşmıştım. Onların dernek başkanlarına söz vermiştim. Dün onu da çözdük onların da emeklilerin de maaşlarını 7 bin 500 TL yaptık. O aileler millet için ülke için her şeylerini vermiş aileler. Sosyal devlet bütün bunlara hassasiyetle yaklaşması gereken anlayışa sahip olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Bakan Bilgin'e asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı sorusu da yöneltildi. Bilgin, "Asgari ücreti düzenlerken çeşitli şartlara bakıyoruz. Birincisi enflasyon. Alım gücünün azalması. Enflasyondaki iniş devam eder ama hayat pahalılığı sürerse bakarız ve asgari ücretliyi koruyacak düzenlemeyi Temmuz'da yaparız." yanıtını verdi.