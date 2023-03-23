SGK'dan EYT genelgesi! Bağ-Kur'lu çalışanlar, memurlar... Onlar EYT'den yararlanamayacak
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması sonrasında çok sayıda kişi emeklilik için başvuru yapmaya devam ediyor. Başvurularını bu ay içinde yapanlar ilk aylıklarını gelecek aydan itibaren alabilecek.SGK yeni bir genelge yayımladı ve merak edilen sorular yanıt buldu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşması sonrasında çok yasıda kişi emeklilik için başvuru yapmaya devam ediyor. NTV'de yer alan habere göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yayımladığı son genelgeyle örnekler vererek merak edilenleri yanıtladı.
SSK VE BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLAR
Sigortalılık başlangıç tarihi 8 Haziran 1998 olan kadın sigortalının doğum tarihi 30 Temmuz 1980. Sigortalının 8 Haziran 1998-25 Haziran 1998 tarihleri arasında SSK'dan 47 gün; 1 Temmuz 2002- 31 Ocak 2023 tarihleri arasında Bağ-Kur kapsamında 7410 gün olmak üzere toplam 7457 prim ödeme gün sayısı bulunuyor.
Bu sigortalının 3 Mart 2023 tarihinden sonra talepte bulunması halinde yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları, ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olması ve son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla Bağ-Kur kapsamında hizmeti bulunması nedeniyle sigortalıya 20 tam yıl şartı ile aylık bağlanabilecek.
MEMURLAR İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI
22 Ocak 2001 tarihinde çalışmaya başlayan bir memurun 12 Nisan 1996-12 Ekim 1997 tarihleri arasında 1 yıl 6 ay olan askerlik süresini borçlanması halinde borçlanılan bu süre toplam hizmet süresine eklenecek olup sigortalılık başlangıç tarihini değiştirmez. Ancak, borçlanılan bu süre 22 Ocak 2001 tarihinden borçlandığı (1 yıl 6 ay) süre kadar geriye doğru yazılarak görüntülenir. Bu durumda ilgili memur EYT'den yararlanamaz.