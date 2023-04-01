Fatih Portakal kime oy vereceğini açıkladı: Benim oyum net

Türkiye, 14 Mayıs'taki seçim için gün sayıyor. Gazeteci Fatih Portakal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu konuk ettiği programında seçimlerde hangi adaya oy vereceğini açıkladı.

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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayları YSK tarafından alfabetik sıralamayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olarak açıklandı.

Seçimlere 2 aydan az bir süre kalmışken altılı masada yer alan partilerden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü TV’de Fatih Portakal’ın sorularını yanıtladı.

"Ben değişim istiyorum"

Davutoğlu ile konuşması sırasında Fatih Portakal oyunun rengini açıkladı. Portakal, programda Davutoğlu’na dönerek, “Ben değişim istiyorum. Söylüyorum zaten ben mutlak değişim istiyorum. Size vereceğim. Benim oyum net” diyerek altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini ifade etti.