Nisan ayı evde bakım maaşları kaç para oldu, ne zaman yatacak?

Evinde ağır hasta, yaşlı ya da engellilere bakan vatandaşlata ödenen evde bakım maaşları nisan ödemesi yapılacak merak ediliyor. 2023 yılında 4.337 lira olan evde bakım maaşları bayram öncesi ödenecek.

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Her ay düzenli olarak evinde hasta, yaşlı, engelli vatandaşlata ödenen evde bakım maaşları nisan ayında ne zaman ödenecek sorusu binlerce vatandaşın gündeminde. Her ayın 15'inden sonra ödenen evde bakım maaşlarının bayram nedeni ile erken ödenmesi bekleniyor. Bu sene Ramazan Bayramı 21 Nisan cuma günü başlayacak. 4.337 lira olan evde bakım maaşlarının bayram öncesi tüm vatandaşların hesaplarına yatması bekleniyor.

Merak edilen bir diğer soru ise evde bakım maaşı alana bu sene 2 bin lira olan bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Merakla beklenen bu soruya henüz bir yanıt gelmedi fakat geçmiş yıllarda evde bakım maaşı alan vatandaşlara bayram ikramiyesi ödemesi yapılmamıştı. Nisan ayında ayın 15'inden itibaren ödenmeye başlayan evde bakım maaşlarının bayram öncesi tüm illerde ödenmesi bekleniyor.

Bayram ikramiyesi kimler alabilir?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

Evde bakım maaşı 2023 yılında ne kadar oldu?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı yeni tutarı 4.337 TL oldu.

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Öte yandan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada evde bakım yardımı geciken illerde ödemelerin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.