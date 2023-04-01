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Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 büyükelçi merkeze çekildi 2 büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 büyükelçi merkeze çekildi 2 büyükelçi atandı

 Bazı büyükelçilerin merkeze alınması ve atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte o isimler...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kanada Büyükelçisi Kerem Uras merkeze alınırken yerine Esra Demir, Kongo Büyükelçisi Serhan Ali Yiğit, merkeze alınırken yerine Hilmi Ege Türemen atandı.

Ayrıca Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Talip Küçükcan ve Togo Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Muteber Kılıç atandı.

Atama kararlarının 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

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