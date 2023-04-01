A101 6 Nisan 2023 aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Tam 13 sayfa: L koltuk, 150 cc motosiklet ve daha fazlası uygun fiyata

A101 6 Nisan 2023 aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Geçen perşembe elektrikli araba satışı ile sosyal medyaya damga vuran A101 6 Nisan perşembe günü ise 150 CC'lik motosiketle satışı ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki birçok üründe müşterilerine avatajlı fiyat imkanı sunan zincir market A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde? Tam 13 sayfalık A101 6 Nisan 2023 aktüel ürün kataloğunda hangi ürünler var? İşte A101 6 Nisan perşembe indirimli aktüel ürünler kataloğu ve daha fazlası...

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Zincir market A101'in her hafta salı ve perşembe günleri yayınladığı aktüel ürünler kataloğu merak edilip, araştırılmaya devam ediliyor. Müşterilerine binbir çeşit üründe fiyat avantajı sağlayan A101 6 Nisan 2023 aktüel ürün kataloğu yayınlandı. Daha önce tekne, karavan, elektrikli araba satışı ile sosyal medyaya damga vuran A101'in 6 Nisan perşembe günü 150 CC'lik Volta marka motosiklet satışı yapması ise dikkat çekti.

A101 Market indirim kampanyaları ile çığır açmaya devam ediyor. Yepyeni aktüel katalog listesini yayınlayan ünlü marketler zincirinde 6 Nisan tarihinden itibaren geçerli olacak haftanın "ALDIN ALDIN" ürünleri belli oldu. Peki, A101 aktüel 6 Nisan 2023 kataloğu ile neler geliyor. Bu hafta sonu A101'de neler var? Tam 13 sayfalık 6 Nisan 2023 A101 kataloğu indirimli fiyat listesi haberimizde…

*No-Frost Buzdolabı 8.199,00 TL

*9 kg Çamaşır Makinesi 5.999,00 TL

*4 Programlı Bulaşık Makinesi 4.899,00 TL

*3 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.999,00 TL

*Büro Tipi Buzdolabı 2.999,00 TL

*Kedi Tırmalama Direği 119,95 TL

*Otomatik Evcil Hayvan Su Çeşmesi 299,95 TL

*Zamanlayıcı Ayarlı Hayvan Mama Kabı 399,95 TL

*Evcil Hayvan Bakım Setti 249,00 TL

*Işıklı Robot Aktiivte Kedi Oyuncağı 199,95 TL

*Maxi Scooter 34.990,00 TL

*Cyclone Süpürge 1.799,00 TL

*Stand Mikser 1.199,00 TL

*Yağsız Fritöz Air Freyer 1.799,00 TL

*Katmer ve Gözleme Sacı

*4'ü 1 Arada Şarjlı Doğrayıcı Dilimleyici 249,00 TL

*Elektrikli Cezve 119,00 TL

*Hız Ayarlı El Blender'ı 389,00 TL

*Seramşk Tabanlı Buharlı Ütü 399,00 TL

*Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 199,00 TL

*Otomatik Göğüs Pompası 299,00 TL

*Orzo Mama SandLYESİ 249,95 TL

*IP Kamera 399,00 TL

*Bebek Mama Hazırlayıcı 799,00 TL

*Şeffaf Bebek Küveti 89,95 LT

*Küçük Çocuk Koltuğu 69,95 TL

*L Koltuk 2.850,00 TL

*Tava Seti 3'lü 179,95 TL

*Ocak Üstü Tost Makinesi 249,95 TL

*Emoji Pancake Tavası 159,95 TL

*Döküm Kek Kalıbı 179,95 TL

*Çok Amaçlı Kase 59,95 TL

*Cam Motivasyon Matarası 27,50 TL

*Kaymaz Melamin Tepsi 55,00 TL

*Karma Plastik Ürünler 34,95 TL

*4'lü Yuvarlak Saklama Kabı 29,95 TL

*Dekorlu Mum 49,95 TL

*Oyuncak Eğitici Masalcı Tırtıl 299,95 TL

*Eğitici Aktivite Masası 189,95 TL

*Oyuncak Eğitici Kule 29,95 TL

*Oyuncak Eğitici Tablet 269,95 TL

*Oyuncak Sevimli Telefon 44,95 TL

*Oyuncak Bultak Ev 79,95 TL

*Oyuncak Çocuk Salıncağı 249,95 TL

*Bebek Nevresim Takımı 139,00 TL

*Bebek Lastikli Penye Çarşaf 49,95 TL

*Bebek Baskılı Pike 69,95 TL

*Kaymaz Taban Çocuk ve Bebek Odası Halısı 149,00 TL

*Bebek Nohut Battaniye 64,95 TL

*Bebek Pijama Takımı 69,95 TL

*Bakliyat Çeşitleri 28,90 LT

*Çikolata Kaplı Leblebi Draje Çeşitleri 12,90 TL

*Yudumluk Sirke Çeşitleri 34,90 TL

*El Kremi Çeşitleri 13,95 TL

*Bambu Çocuk Diş Fırçası Çeşitleri 19,95 TL

*Şehriyeli Pilavlık Bulgur 44,90 TL

*Topping Çeşitleri 23,90 TL

*Piliç Salam 41,75 TL

*Beyaz Peynir 37,00 TL

*Yarım Yağlı Süzme Peynir 84,50 TL

*Dondurlmuş Temizlenmiş Hamsi 24,90 TL

*Yarım Yağlı Süt 17,95 TL

*Tereyağı 175,00 TL

*Teneke Helva Çeşitleri 59,90 TL

*Dondurulmuş Künefe Çeşitleri 13,90 TL

*Un Çeşitleri 16,90 TL

*Toz Deterjan Çeşitleri 74,90 TL

*Tuvalet Kağıdı 2 Katlı 32'li 99,00 TL

*Sıvı Sabun Çeşitleri 13,95 TL

*Msıır Çerezi Çeşitleri 17,50 TL

*Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 1L 12,00 TL

*Pötibör Bisküvi 34,90 TL