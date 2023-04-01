Depremin dehşet veren görüntüsü! Hepsi tarım arazilerine düştü
İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Pazarcık ilçesinde ekili tarım arazilerine tepeden kopup düşen tonlarca ağırlığındaki kayalar, felaketin büyüklüğünü tekrar gözler önüne serdi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde birçok bina yıkılırken, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kırsal mahallelerde de ekili tarım arazileri afetten etkilendi.
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Pazarcık'ta yer alan Atatan Tepesi'nin yamaçlardan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar ise mercimek ve buğday tarlalarına yuvarlandı.
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Yamaçtaki ağaçları da yıkıp geçen kayalar, depremin dehşet veren gücünü ortaya serdi.
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