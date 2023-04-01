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Depremin dehşet veren görüntüsü! Hepsi tarım arazilerine düştü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Depremin dehşet veren görüntüsü! Hepsi tarım arazilerine düştü

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğündeki depremin merkezi Pazarcık ilçesinde ekili tarım arazilerine tepeden kopup düşen tonlarca ağırlığındaki kayalar, felaketin büyüklüğünü tekrar gözler önüne serdi.

Depremin dehşet veren görüntüsü! Hepsi tarım arazilerine düştü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde birçok bina yıkılırken, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Kırsal mahallelerde de ekili tarım arazileri afetten etkilendi. 

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Depremin dehşet veren görüntüsü! Hepsi tarım arazilerine düştü

Pazarcık'ta yer alan Atatan Tepesi'nin yamaçlardan kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar ise mercimek ve buğday tarlalarına yuvarlandı.

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Depremin dehşet veren görüntüsü! Hepsi tarım arazilerine düştü

Yamaçtaki ağaçları da yıkıp geçen kayalar, depremin dehşet veren gücünü ortaya serdi.

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Depremin dehşet veren görüntüsü! Hepsi tarım arazilerine düştü
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