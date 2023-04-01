Benzin ve LPG zamlandı! Güncel akaryakıt fiyatları 1 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?

Benzinin litre fiyatına 80 kuruş, LPG'nin litre fiyatına gelen 29 kuruşluk zamların ardından 1 Nisan 2023 Cumartesi sabahı milyonlar araç sahibi benzin, motorin, LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerini takip etmeye başladı. Zam sonrası "Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Peki İzmir, İstanbul ve Ankara'da akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte Güncel akaryakıt fiyatları 1 Nisan 2023...

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Akaryakıt, benzin, motorin ve LPG fiyatı ile ilgili yapılan son açıklamalar milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiriyor. Yeni ayın ilk gününde sabah saatleri başta olmak üzere gün içerisinde de sıklıkla takip edilen akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bu kapsamda; güncel olarak "Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aranırken bu başlık altından 1 Nisan 2023 güncel akaryakıt, benzin, motorin ve LPG fiyatı son bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Güncel akaryakıt fiyatları 1 Nisan 2023

Haftaiçi benzin ve LPG'ye gelen zam haberlerinin ardından araç sahipleri internette güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. 28 Mart günü benzine 80 kuruş, 31 Mart günü doların 19 TL'yi aşmasının ardından ise LPG'ye 29 kuruş zam yapılmıştı. Gelen son dakika zam haberlerinin ardından akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte Güncel akaryakıt fiyatları 1 Nisan 2023...

1 Nisan 2023 İstanbul benzin, motorin ve LGP fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası benzinin litre fiyatı; 21,31 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin litre fiyatı; 20,38 TL

İstanbul Anadolu Yakası LPG litre fiyatı; 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası benzinin litre fiyatı; 21,35 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı; 20,44 TL

İstanbul Avrupa Yakası LPG litre fiyatı; 12,09 TL

1 Nisan 2023 Ankara benzin, motorin ve LGP fiyatları

Ankara benzinin litre fiyatı; 21,75 TL

Ankara motorin litre fiyatı; 20,84 TL

Ankara LPG litre fiyatı; 12,10 TL

1 Nisan 2023 İzmir benzin, motorin ve LGP fiyatları

İzmir benzinin litre fiyatı; 21,73 TL

İzmir motorin litre fiyatı; 20,92 TL

İzmir LPG litre fiyatı; 11,88 TL

Not: Fiyatlar illere, ilçelere ve bayilere göre değişiklik gösterebilir.