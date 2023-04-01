Dini nikahlı kocasını zehirleyip öldürdükten sonra yakmıştı! O cani için karar verildi

Aksaray’da 10 yıldır kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Kamber Demir'in dini nikahlı karısı tarafından zehirlenerek öldürüldüğü ve sonra yakılarak gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden kadın ile birlikte 2 oğlu ve 2 şüpheli gözaltına alınırken kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aksaray'da 10 yıl önce kayıp olan Kamber Demir'i zehirleyip öldüren ve sonra da yakıp gömen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay tarihi olan 2013 yılında 45 yaşında olan Kamber Demir’in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimaliyle araştırma ve soruşturmasını derinleştiren JASAT dedektifleri, Demir’in dini nikahlı eşi olan M.Y.’ın üzerine yoğunlaştı.

Yemeğine zehir katmış

Yıllarca geçimsizlik yaşadığını anlatan M.Y.'nin 2013 yılının 11. ayında kocasının yemeğine zehir atarak zehirleyip öldürdüğünü itiraf etti. Gece yarısı Kamber Demir’in ölmesinin ardından sürükleyerek hayvan ahırına götürdüğünü anlatan M.Y., burada önce Kanber Demir’in cesedini sonra da ahırı yaktığını anlattı. Yanarak kül olan ahırdan kimse şüphelenmezken M.Y., ertesi gün ahırdaki Kanber Demir’e ait yanık cesedi parçalayarak gömdü. Çocukları M.D. ve R.D.’yi de gözaltına alan JASAT dedektifleri 2 oğlunun da bir süre sonra cinayeti öğrendiğini ve annesini ele vermemek için adli makamlara söylemeyerek gizlediklerini ortaya çıkardı.