BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dini nikahlı kocasını zehirleyip öldürdükten sonra yakmıştı! O cani için karar verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dini nikahlı kocasını zehirleyip öldürdükten sonra yakmıştı! O cani için karar verildi

Aksaray’da 10 yıldır kayıp olarak aranan 45 yaşındaki Kamber Demir'in dini nikahlı karısı tarafından zehirlenerek öldürüldüğü ve sonra yakılarak gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden kadın ile birlikte 2 oğlu ve 2 şüpheli gözaltına alınırken kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone ol

Aksaray'da 10 yıl önce kayıp olan Kamber Demir'i zehirleyip öldüren ve sonra da yakıp gömen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay tarihi olan 2013 yılında 45 yaşında olan Kamber Demir’in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimaliyle araştırma ve soruşturmasını derinleştiren JASAT dedektifleri, Demir’in dini nikahlı eşi olan M.Y.’ın üzerine yoğunlaştı. 

Yemeğine zehir katmış

 Yıllarca geçimsizlik yaşadığını anlatan M.Y.'nin 2013 yılının 11. ayında kocasının yemeğine zehir atarak zehirleyip öldürdüğünü itiraf etti. Gece yarısı Kamber Demir’in ölmesinin ardından sürükleyerek hayvan ahırına götürdüğünü anlatan M.Y., burada önce Kanber Demir’in cesedini sonra da ahırı yaktığını anlattı. Yanarak kül olan ahırdan kimse şüphelenmezken M.Y., ertesi gün ahırdaki Kanber Demir’e ait yanık cesedi parçalayarak gömdü. Çocukları M.D. ve R.D.’yi de gözaltına alan JASAT dedektifleri 2 oğlunun da bir süre sonra cinayeti öğrendiğini ve annesini ele vermemek için adli makamlara söylemeyerek gizlediklerini ortaya çıkardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nisan ayı evde bakım maaşları kaç para oldu, ne zaman yatacak?
Nisan ayı evde bakım maaşları kaç para oldu, ne zaman yatacak?
Fransa'da tepki çeken karar; futbolculara 'oruç' yasağı!
Fransa'da tepki çeken karar; futbolculara 'oruç' yasağı!
A101 6 Nisan 2023 aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Tam 13 sayfa: L koltuk, 150 cc motosiklet ve daha fazlası uygun fiyata
A101 6 Nisan 2023 aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Tam 13 sayfa: L koltuk, 150 cc motosiklet ve daha fazlası uygun fiyata
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 büyükelçi merkeze çekildi 2 büyükelçi atandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 büyükelçi merkeze çekildi 2 büyükelçi atandı
Aile dizisinde Eko öldü mü yeni bölüm fragmanındaki detay ters köşe yapacak!
Aile dizisinde Eko öldü mü yeni bölüm fragmanındaki detay ters köşe yapacak!
1 Nisan şakaları aileye, anneye babaya yapılacak şakalar neler?
1 Nisan şakaları aileye, anneye babaya yapılacak şakalar neler?
EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan Vedat Bilgin asgari ücrete zam için de son noktayı koydu
EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan Vedat Bilgin asgari ücrete zam için de son noktayı koydu
Sivas'ta korkunç olay! 243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı
Sivas'ta korkunç olay! 243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı
CHP’den ‘seccade’ açıklaması: Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu çok üzgün!
CHP’den ‘seccade’ açıklaması: Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu çok üzgün!
Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar CHP'den milletvekili adayı oldu
Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Işıklar CHP'den milletvekili adayı oldu
Standard&Poor's Türkiye’nin kredi notunu 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi! Not düşürme tehdidi
Standard&Poor's Türkiye’nin kredi notunu 'durağan'dan 'negatif'e çevirdi! Not düşürme tehdidi
Kumar borcu katliamı: 6 ölü! Öğretmen, annesi, babası ve 3 kardeşini öldürüp intihar etti
Kumar borcu katliamı: 6 ölü! Öğretmen, annesi, babası ve 3 kardeşini öldürüp intihar etti