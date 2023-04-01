PTT Ramazan hediyesi doğru mu 2023 tıklayan yandı!

PTT 2 bin TL Ramazan hediyesi başlığı ile vatandaşların telefonuna mesaj olarak gelen bilgi doğru mu sorusu merak edildi. Birçok kişinin telefonuna aynı anda gelen PTT ramazan hediyesi mesajı doğru mu, dolandırıcıların yeni yolu mu? İşte PTT'den geldiği sanılan mesajın detayları..

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PTT Ramazan hediyesi başlıklı bir mesaj binlerce vatandaşın telefonuna mesaj olarak geldi. PTT ile hiçbir alakası olmayan bu mesaj kısa sürede binlerce vatandaşın telefonunda dolaşmaya başladı. Mesajda bir linki tıklamanız ve bunu 20 kişiye gönderirseniz 2 bin lira Ramazan hediyesi kazanacağınız yazıyordu. Birçok vatandaş bu mesaj doğru mu, dolandırıcıların yeni oyunu mu diye düşünmeye başladı.

Telefonlarda virüs riski

Linke tıklanmasının akabinde 20 kişi ile paylaşılması halinde hediye kazanma şansının yakalanacağının belirtildiği oltalama sistemi, belirli aşama ilerlemenin ardından cihazlara virüs bulaşmasına neden olabiliyor.

Link yoluyla sisteme girenlere 2 hak veriyor. İlk tıklamada boş geçiyor, ikinci hakta ise 2 bin TL kazandırıyor. 20 kişiye linki yönlendirilmesi sonrasında kullanılan cihaza virüs bulaşması artık kaçınılmaz hale geliyor.

PTT Ramazan hediyesi mesajına tıkladım ne yapmam gerekir diyenler için bilinmeyen numaralardan ve sosyal medya üzerinden gelen mesajları tıklamadan hemen silmeleri tavziye ediliyor.