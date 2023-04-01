BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  GÜNCEL

PTT Ramazan hediyesi doğru mu 2023 tıklayan yandı!

PTT Ramazan hediyesi doğru mu 2023 tıklayan yandı!

PTT 2 bin TL Ramazan hediyesi başlığı ile vatandaşların telefonuna mesaj olarak gelen bilgi doğru mu sorusu merak edildi. Birçok kişinin telefonuna aynı anda gelen PTT ramazan hediyesi mesajı doğru mu, dolandırıcıların yeni yolu mu? İşte PTT'den geldiği sanılan mesajın detayları..

Abone ol

PTT Ramazan hediyesi başlıklı bir mesaj binlerce vatandaşın telefonuna mesaj olarak geldi. PTT ile hiçbir alakası olmayan bu mesaj kısa sürede binlerce vatandaşın telefonunda dolaşmaya başladı. Mesajda bir linki tıklamanız ve bunu 20 kişiye gönderirseniz 2 bin lira Ramazan hediyesi kazanacağınız yazıyordu. Birçok vatandaş bu mesaj doğru mu, dolandırıcıların yeni oyunu mu diye düşünmeye başladı. 

Telefonlarda virüs riski

Linke tıklanmasının akabinde 20 kişi ile paylaşılması halinde hediye kazanma şansının yakalanacağının belirtildiği oltalama sistemi, belirli aşama ilerlemenin ardından cihazlara virüs bulaşmasına neden olabiliyor.

Link yoluyla sisteme girenlere 2 hak veriyor. İlk tıklamada boş geçiyor, ikinci hakta ise 2 bin TL kazandırıyor. 20 kişiye linki yönlendirilmesi sonrasında kullanılan cihaza virüs bulaşması artık kaçınılmaz hale geliyor.

PTT Ramazan hediyesi mesajına tıkladım ne yapmam gerekir diyenler için bilinmeyen numaralardan ve sosyal medya üzerinden gelen mesajları tıklamadan hemen silmeleri tavziye ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sahibinden.com'da veri sızıntısı gerçek çıktı KVKK doğruladı! Hangi bilgiler tehlikede?
Sahibinden.com'da veri sızıntısı gerçek çıktı KVKK doğruladı! Hangi bilgiler tehlikede?
Almanya işçi alımı başvuru şartları neler, nereye başvuru yapılacak?
Almanya işçi alımı başvuru şartları neler, nereye başvuru yapılacak?
Benzin ve LPG zamlandı! Güncel akaryakıt fiyatları 1 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?
Benzin ve LPG zamlandı! Güncel akaryakıt fiyatları 1 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?
Dini nikahlı kocasını zehirleyip öldürdükten sonra yakmıştı! O cani için karar verildi
Dini nikahlı kocasını zehirleyip öldürdükten sonra yakmıştı! O cani için karar verildi
Nisan ayı evde bakım maaşları kaç para oldu, ne zaman yatacak?
Nisan ayı evde bakım maaşları kaç para oldu, ne zaman yatacak?
Fransa'da tepki çeken karar; futbolculara 'oruç' yasağı!
Fransa'da tepki çeken karar; futbolculara 'oruç' yasağı!
A101 6 Nisan 2023 aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Tam 13 sayfa: L koltuk, 150 cc motosiklet ve daha fazlası uygun fiyata
A101 6 Nisan 2023 aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Tam 13 sayfa: L koltuk, 150 cc motosiklet ve daha fazlası uygun fiyata
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 büyükelçi merkeze çekildi 2 büyükelçi atandı
Resmi Gazete'de yayımlandı! 2 büyükelçi merkeze çekildi 2 büyükelçi atandı
Aile dizisinde Eko öldü mü yeni bölüm fragmanındaki detay ters köşe yapacak!
Aile dizisinde Eko öldü mü yeni bölüm fragmanındaki detay ters köşe yapacak!
1 Nisan şakaları aileye, anneye babaya yapılacak şakalar neler?
1 Nisan şakaları aileye, anneye babaya yapılacak şakalar neler?
EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan Vedat Bilgin asgari ücrete zam için de son noktayı koydu
EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Bakan Vedat Bilgin asgari ücrete zam için de son noktayı koydu
Sivas'ta korkunç olay! 243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı
Sivas'ta korkunç olay! 243 metre yükseklikten kendini kayalıklara bıraktı