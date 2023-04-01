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Acun Ilıcalı, Hull City'den sonra bir takım daha satın alıyor! Kulübün ismi de belli

Acun Ilıcalı, Hull City'den sonra bir takım daha satın alıyor! Kulübün ismi de belli

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın Avrupa'dan bir takım daha satın almaya hazırlandığı iddia edildi.

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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Avrupa'dan bir kulüp daha satın almak için harekete geçti. Acun Ilıcalı kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, İngiliz ekibindeki genç oyuncuların gelişimi için bir kulüp satın alma niyetinde olduğunu söylemişti.

İrlanda basınından LMFM'in haberine göre; Acun Ilıcalı, İrlanda Premier Lig ekibi Dundalk FC'yi satın almak için görüşmelerde bulunmuştu. Acun Ilıcalı'nın Dundalk FC'yi satın alarak genç oyuncularına bu takımda forma şansı vermeyi planladığı belirtilmişti.

Dundalk FC ile anlaşamamıştı

Türk iş insanı; İrlanda Premier Lig'in 2'nci haftasında Bohemians'ın Dundalk FC ile oynadığı maçı tribünden takip ederken görüntülenmişti. Acun Ilıcalı ile Dundalk FC arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.

Yeni iddia İngiltere'den

Fanatik'in İngiliz basınından derlediği habere göre; Acun Ilıcalı'nın İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne FC'yi satın almayı planladığı kaydedildi.

Shelbourne FC'nin geçtiğimiz günlerde Atletic ile oynadığı maçı Acun Ilıcalı'nın tribünden izlediği vurgulandı. Acun Ilıcalı'nın yakın zamanda, Shelbourne FC'nin hisselerini satın almak istediği ifade edildi.

Shelbourne FC şu anda İrlanda Ligi'nde 5'inci sırada bulunuyor. Ünlü iş adamı satın almak istediği kulübün teknik direktörlüğünü, Chelsea'nin eski futbolcularından Damien Duff yapıyor.

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