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Enkaz altından 128 saat sonra çıkarıldı! “Gizem Bebek” 54 gün sonra annesine teslim edildi

Enkaz altından 128 saat sonra çıkarıldı! “Gizem Bebek” 54 gün sonra annesine teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay’da enkaz altından 128 saat sonra çıkarılan hemşirelerin Gizem adını verdiği 3,5 aylık bebek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından 54 gün sonra Adana’da annesine teslim edildi.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlere Hatay’da yakalanan 3.5 aylık bebek enkazdan 128 saat sonra çıkarıldı. Hemşirelerin Gizem adını verdiği bebeğin annesi Yasemin Begdaş hayatta kalırken, babası ve iki erkek kardeşi ise hayatını kaybetti.

Gizem bebeğin ailesiyle kavuşması için hızlıca harekete geçen Bakanlık, bebeği Ankara’dan özel uçakla Adana’ya götürdü.

Adana’da Gizem bebeği Bakan Derya Yanık karşıladı. Bakan Yanık, Gizem bebeği Adana Şehir Hastanesi’nde tedavisi devam eden anne Yasemin Begdaş’a teslim etti.

Refakatçisiz çocukların ailelerini arama çalışmaları çerçevesinde yapılan DNA testi sonucunda annesinin Yasemin Begdaş olduğunu tespit ettiklerini ve bebeğin ailesiyle kavuşturulması çalışmalarına başladıklarını anlatan Bakan Yanık, “Annesinin de bir taraftan tedavisi devam ediyor. Genel sağlık durumunda bir problem yok. İyileştikten sonra Gizem’i artık annesinin emanetine bırakacağız. Ama Gizem artık bizim de bebeğimiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak desteğimiz her zaman Gizem’in yanında olacak.” ifadelerini kullandı.

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