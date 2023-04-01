Birçok kamu kurum ve kuruluşunun personel alımına başlamasıyla birlikte Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) 2023 personel alımı hakkında bilgiler internette araştırılmaya devam ediliyor. Peki PTT 2023 yılında personel alımı yapcak mı? PTT personel alımı 2023 şartları neler? PTT personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte PTT 2023 personel alımı ile ilgili merak edilen sorunların cevaplarını haberimizde sizler için derledik...

Abone ol

Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi alımı yapan Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT)'nin 2023 yılında yapılması beklenen personel alımı ile ilgili detaylar internette araştırılma devam ediliyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar arama motorlarında "PTT personel alımı 2023 şartları neler? PTT personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Peki PTT personel alımı 2023 şartları neler? PTT personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? İşte PTT 2023 personel alımıyla ilgili öne çıkan bilgiler haberimizde...

PTT 2023 personel alımı ne zaman?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.) Türkiye'nin en büyük kamu şirketlerinden biridir ve milyonlarca vatandaşın hayatında önemli bir rol oynamaktadır. PTT, posta hizmetleri, bankacılık, kargo ve lojistik, sigorta, e-ticaret ve diğer birçok alanda hizmet vermektedir.

PTT personel alımı ile ilgili son gelişmeler iş arayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Adaylar önceki senelerde hangi branşlarda alım yapıldığını da araştırmaya başladı. Önceki senelerde Postacı, Gişe Görevlisi, Büro Personeli gibi çeşitli alanlarda alım yapılmıştı. Bu sene PTT personel alımı ilanı henüz yayımlanmadı. İlerleyen dönemlerde son gelişmeleri aktaracağız.

PTT 2023 personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

PTT personel alımı ilanları, PTT'nin resmi web sitesinde ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) web sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili pozisyona uygun olan adaylar, bu ilanlara başvuru yapabilirler.

PTT personel alımı şartları neler?

PTT personel alımı yaparken adaylardan genel ve özel şartları taşıması bekleniyor. Başvuru şartlarını taşımayanların müracaatları geçersiz sayılıyor. Özel başvuru şartları açılan ilana göre değişkenlik gösteriyor. Güncel personel alımı şartları henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yapılan alımın şartları şu şekildeydi;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde

istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

PTT 2023 personel alımı sözlü ve yazılı sınavda neler sorulur?

PTT'de çalışmak isteyen binlerce aday 2023 yıılı personel alımıyle bilgileri araştırıken en çok merak edilenlerin başında ise PTT 2023 personel alımı sözlü ve yazılı sınavda neler sorulur? sorusunun cevabı olmuş durumda. PTT personel alımında başvuru tarihlerinden sonra mülakat, yazılı sınav ve sözlü için tarih verilir. Verilen tarihlerde mülakat ve ardından yazılı sınav veya sözlü sınav yapılır. Yazılı sınava katılmak isteyen adaylar sınav ücretini PTT şubelerine veya Ziraat Bankası’na yatırmalıdır. Adayların yazılı sınavdan ve mülakattan aldıkları puanlara göre değerlendirmesi yapılır. Adaylar en çok yazılı sınavda nelerin sorulduğunu merak ederler. Yazılı sınavda genel olarak soru sorulan konuları şöyle sıralayabiliriz;

*Sözel olarak akıl yürütme

*Yazım kuralları, paragraf, dil bilgisi kuralları

*Mantık ve sayısal akıl yürütme

*Temel yurttaşlık bilgileri

*Türkiye coğrafyasına dair bilgiler

*Güncel ekonomik, kültürel ve sosyal konular

*Ölçme becerileri