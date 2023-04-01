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Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabıyla basınca kıyamet koptu! Muharrem İnce: Bir din bilginine danıştım...

Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabıyla basınca kıyamet koptu! Muharrem İnce: Bir din bilginine danıştım...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir iftar programında fotoğraf çekildiği sırada seccadeye ayakkabıyla bastığını fark edemedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun o fotoğrafı nedeniyle sosyal medyada adeta kıyamet koptu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. İnce, konuyla ilgili "Bir din bilginine danıştım" diyerek aldığı yanıtı paylaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam katıldığı bir iftar programında çektirdiği kare bir anda gündem oldu. Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 2 kişi ile birlikte seccade üzerinde poz vermesi sosyal medyada çok sayıda kişinin tepkisiyle karşılaştı.

Bu gelişmenin üzerine CHP'den konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." ifadelerine yer verildi.

Muharrem İnce: Bir din bilginine danıştım...

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den de Kılıçdaroğlu'na destek geldi.

İnce, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir din bilginine danıştım, şöyle dedi: Din-i mübin-i (hak ve hakikatı açıkça söyleyen) İslam'a göre seccadeye ayakkabı ile basmak diye bir günah yoktur. Ancak; kul hakkı yemek, yalan söylemek, israf etmek, gururlu ve kibirli olmak, kalp kırmak, işi ehline vermemek haramdır ve günahtır. Necasetten taharet (görünen kirlerden arınmak) kolaydır. Zor olan ruhun taharetidir (temizlenmesi)."

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