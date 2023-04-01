BIST 4.813
DOLAR 19,18
EURO 20,79
ALTIN 1.214,64
HABER /  EKONOMİ

EPDK açıkladı! İndirim sonrası elektrik tarifeleri

EPDK açıkladı! İndirim sonrası elektrik tarifeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yüzde 15'lik indirimin ardından EPDK, nisan ayına ilişkin elektrik tarifelerini belirledi.

Abone ol

Elektrikte tüm abone gruplarının 1 Nisan'dan itibaren geçerli olan tarifeleri belirlendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tablolarını yayımladı.

Buna göre, tüm abone gruplarında yüzde 15 indirime gidildi.

İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 133,7261 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 198,7345 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 232,8404 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 309,1899 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 308,5326 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 258,4316 kuruş olarak belirlendi.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan indirim müjdesi! Kabine'de değişiklik sinyali de verdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Son iki gün bunu yapmazsanız oy kullanamazsınız! E-Devlet üzerinden sorgulama ekranı...
Foto Galeri Son iki gün bunu yapmazsanız oy kullanamazsınız! E-Devlet üzerinden sorgulama ekranı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Umutcan Ütebay kimdir, kaç yaşında Aile dizisindeki Eko hangi dizilerde oynadı?
Umutcan Ütebay kimdir, kaç yaşında Aile dizisindeki Eko hangi dizilerde oynadı?
PTT personel alımı 2023 şartları neler? PTT personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
PTT personel alımı 2023 şartları neler? PTT personel alımı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır?
Fenerbahçe ile Beşiktaş 357. randevuda
Fenerbahçe ile Beşiktaş 357. randevuda
PTT Ramazan hediyesi linkine tıkladım ne yapmalıyım
PTT Ramazan hediyesi linkine tıkladım ne yapmalıyım
Enkaz altından 128 saat sonra çıkarıldı! “Gizem Bebek” 54 gün sonra annesine teslim edildi
Enkaz altından 128 saat sonra çıkarıldı! “Gizem Bebek” 54 gün sonra annesine teslim edildi
Acun Ilıcalı, Hull City'den sonra bir takım daha satın alıyor! Kulübün ismi de belli
Acun Ilıcalı, Hull City'den sonra bir takım daha satın alıyor! Kulübün ismi de belli
Adaylar sahaya çıkıyor! YSK madde madde açıkladı: O yerlerde propaganda yapılamayacak!
Adaylar sahaya çıkıyor! YSK madde madde açıkladı: O yerlerde propaganda yapılamayacak!
Fatih Portakal kime oy vereceğini açıkladı: Benim oyum net
Fatih Portakal kime oy vereceğini açıkladı: Benim oyum net
PTT Ramazan hediyesi doğru mu 2023 tıklayan yandı!
PTT Ramazan hediyesi doğru mu 2023 tıklayan yandı!
Sahibinden.com'da veri sızıntısı gerçek çıktı KVKK doğruladı! Hangi bilgiler tehlikede?
Sahibinden.com'da veri sızıntısı gerçek çıktı KVKK doğruladı! Hangi bilgiler tehlikede?
Almanya işçi alımı başvuru şartları neler, nereye başvuru yapılacak?
Almanya işçi alımı başvuru şartları neler, nereye başvuru yapılacak?
Benzin ve LPG zamlandı! Güncel akaryakıt fiyatları 1 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?
Benzin ve LPG zamlandı! Güncel akaryakıt fiyatları 1 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu?